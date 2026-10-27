La Diputación de Sevilla impulsa un curso sobre violencia de género dirigido a agentes de igualdad y asesores jurídicos

Curso de violencia de género para equipos de asesoría jurídica y agentes de igualdad de los municipios sevillanos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha un curso de actualización formativa en materia de violencia de género dirigido de forma específica a los equipos de asesoría jurídica y agentes de igualdad de los municipios sevillanos. La iniciativa persigue "fortalecer la capacitación técnica de las profesionales que desempeñan su labor en primera línea de atención en los centros y áreas de igualdad de las entidades locales".

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la acción formativa, que comenzó su andadura este martes, se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones de trabajo programadas para los días 27 de octubre y 3, 5 y 10 de noviembre.

La ponencia que inaugura estas sesiones está a cargo de Dulce Roncel, abogada de reconocida trayectoria y especialista en Violencia de Género, Derecho de Familia y Penal, así como una extensa actividad como consultora externa de empresas y entidades públicas. En contexto, desde hace 20 años, Roncel imparte también formaciones continuas a fuerzas y cuerpos de seguridad, y a profesionales que tratan con víctimas de violencias machistas.

A través de este itinerario, las profesionales municipales profundizarán en las novedades legislativas y sociales, protocolos procesales y la intervención ante situaciones complejas, "facilitando el intercambio de experiencias y criterios técnicos homogéneos entre los distintos ayuntamientos de la provincia".

Así, el programa formativo aborda cuatro ámbitos. Esta primera sesión, dedicada a la actualización en materia de violencia de género, profundiza en la evolución legislativa y jurisprudencial, así como los sistemas de protección de las víctimas, con especial atención al protocolo de valoración y gestión policial del riesgo y al seguimiento de los casos a través de VioGén-2.

La segunda se centra en la violencia sexual, con contenidos sobre las novedades normativas, las conductas en el entorno digital, protocolos de actuación y la detección de la trata con fines de explotación sexual. Por su parte, el tercer día aborda la violencia vicaria; y el cuarto, la violencia de género entre menores, incluidas las conductas delictivas relacionadas con el entorno digital, la violencia sexual y las particularidades de los procedimientos penales en la jurisdicción de menores.

Con la puesta en marcha de este curso, la institución provincial ha precisado que "continúa avanzando en su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos esenciales", garantizando que el personal técnico disponga de los recursos, conocimientos y herramientas más avanzados para ofrecer un acompañamiento "eficaz, riguroso y de máxima cercanía" a las mujeres que sufren violencia de género en la provincia hispalense.