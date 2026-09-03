Diputación de Sevilla impulsa en Olivares la transformación digital con Inpro para mejorar los servicios públicos

El presidente de la Diputación, en el centro, conoce los detalles de los proyectos de transformación digital impulsados por Inpro en el municipio - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Inpro, acompaña a los municipios de la provincia en sus procesos de transformación digital mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas, infraestructuras, aplicaciones y asistencia especializada para avanzar en la modernización de la gestión municipal y en la mejora de los servicios públicos.

Olivares constituye un ejemplo de esta colaboración continuada, con una estrategia de digitalización que el Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años incorporando progresivamente herramientas y servicios tecnológicos para hacer más ágil la gestión y facilitar la relación de la ciudadanía, informa la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, el citado Consistorio ha consolidado una estrategia decidida de transformación digital y modernización de la gestión municipal, impulsada por su equipo de gobierno con un objetivo claro: aprovechar la tecnología para conseguir una administración más ágil y eficiente y, especialmente, mejorar la calidad de los servicios públicos y facilitar la relación de vecinos con su Ayuntamiento.

Esta apuesta sostenida ha permitido extender progresivamente la digitalización a prácticamente todas las áreas municipales, desde la gestión económica, presupuestaria y de personal hasta la contratación pública, el padrón, la recaudación, la Policía Local, las instalaciones deportivas, la transparencia o la atención ciudadana.

Uno de los principales indicadores de esta evolución se encuentra en la administración electrónica. Desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento ha tramitado 24.265 expedientes electrónicos, de los cuales 13.262 han sido iniciados directamente por la ciudadanía a través de la sede electrónica. La evolución más reciente confirma además la consolidación de los canales digitales. En 2025 se tramitaron 4.622 expedientes, 2.476 iniciados desde sede electrónica, mientras que en 2026 se contabilizan ya 3.379 expedientes, de los cuales 1.996, cerca del 60%, telemáticamente.

Para hacer posible esta evolución, Olivares utiliza un amplio ecosistema de soluciones para la gestión municipal y la administración electrónica, entre ellas Sical, Geslocal, Licytal, Sihalo, Epol, Padrón, Mi Oficina 2.0, Convoca, Videoactas, Portal de Transparencia y Plataforma de Intermediación de Datos, entre otras.

ESTRATEGIA MUNICIPAL CON NUEVOS PROYECTOS

La transformación digital impulsada por el equipo de gobierno de Olivares ha tenido también su reflejo en la capacidad del Ayuntamiento para promover y aprovechar nuevos proyectos de modernización y oportunidades de financiación, incorporándolos a una estrategia municipal que busca que la tecnología tenga una aplicación práctica en la vida cotidiana de sus vecinos.

El Ayuntamiento ha apostado igualmente por la capacitación digital mediante la creación de un aula de formación equipada con 12 ordenadores portátiles, carro y pantalla, reforzando así los recursos disponibles para formación y adquisición de competencias digitales. Esta estrategia continúa avanzando.

Dentro del programa Sevilla Digital, actualmente en ejecución, el Ayuntamiento ha solicitado nuevas actuaciones para modernizar y reforzar su Centro de Proceso de Datos municipal mediante un nuevo servidor y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Asimismo, ha previsto la incorporación de señales verticales con iluminación LED en pasos de peatones, extendiendo el uso de soluciones tecnológicas al espacio público y vinculando la transformación digital con la mejora de la seguridad y de los servicios municipales.

El conjunto de estas actuaciones evidencia una concepción de la transformación digital que va más allá de sustituir el papel por procedimientos electrónicos. La estrategia del Ayuntamiento de Olivares busca utilizar la tecnología como instrumento para modernizar la organización municipal, facilitar el trabajo de los empleados públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y ofrecer servicios públicos cada vez más accesibles, eficientes y cercanos.

COLABORACIÓN CONTINUA CON DIPUTACIÓN

En este proceso, el Ayuntamiento de Olivares ha mantenido, además, una estrecha y continuada colaboración con la Diputación y una clara fidelidad a los servicios tecnológicos prestados a través de Inpro, incorporando progresivamente las distintas plataformas y soluciones provinciales a su estrategia de modernización.

Esta continuidad ha permitido acompañar técnicamente al Ayuntamiento en su evolución, poniendo a su disposición aplicaciones, plataformas, infraestructuras y soporte especializado, al tiempo que el equipo de gobierno municipal ha ido impulsando nuevos proyectos y extendiendo la digitalización a nuevas áreas y servicios.

Olivares representa así un ejemplo de transformación digital local sostenida en el tiempo, basada en el liderazgo y la apuesta del Ayuntamiento, en la incorporación progresiva de tecnología y en la colaboración entre administraciones. Una trayectoria que tiene como resultado una administración municipal cada vez más digital y preparada para afrontar nuevos retos, pero cuyo objetivo último permanece inalterable: hacer más sencilla la relación de los vecinos y vecinas con su Ayuntamiento y utilizar la tecnología para prestar mejores servicios públicos.