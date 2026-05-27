Diputación de Sevilla inyecta 20 millones en los municipios con el programa 'Más Turístico 26-27'

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SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del programa 'Más Sevilla Turístico' para el periodo 2026-2027, destinará un presupuesto global de 20 millones de euros --distribuidos equitativamente en dos anualidades de diez millones para cada ejercicio-- con el objetivo de consolidar el turismo sostenible como motor de empleo, dinamizar las zonas rurales y diversificar la oferta del territorio.

Esta ambiciosa iniciativa, impulsada por el Área de Concertación, se materializará con la elevación de sus bases específicas y convocatoria al próximo Pleno provincial para su debate y aprobación. "Con este potente despliegue de recursos públicos, la institución provincial busca impulsar el turismo sostenible como un motor generador de empleo, dinamizar la economía de las zonas rurales y favorecer la diversificación y desestacionalización de la oferta turística del territorio", informa en un comunicado.

Mediante esta línea de financiación en régimen de concurrencia competitiva, la corporación sufragará hasta el 100% de los proyectos municipales presentados, fijando un límite máximo de 500.000 euros por entidad local. Las ayudas se abonarán de forma anticipada en dos fases: un 50% en 2026 tras la concesión definitiva, y el 50% restante en 2027, condicionado a la presentación de una memoria que acredite el avance adecuado de los proyectos.

La puesta en marcha de esta convocatoria se debe, en gran medida, a la gran demanda que tuvo durante su edición en 2025, a la que 81 ayuntamientos presentaron sus proyectos. Además la Línea 10 (Programa Más Sevilla Turístico) del Área de Concertación suma 30 millones de euros: 10 millones en el pasado año y 20 millones de euros para 2026/2027.

TRES LÍNEAS EXCLUSIVAS DE INVERSIÓN

Las subvenciones se destinarán única y exclusivamente a la construcción, rehabilitación, reforma o reparación de infraestructuras públicas municipales que se enmarquen en una de estas tres líneas de negocio turístico: establecimientos de alojamiento (hoteles, hostales, apartamentos, campings y casas rurales), áreas de pernocta de autocaravanas o infraestructuras de turismo activo en la naturaleza.

La convocatoria aclara que quedan estrictamente excluidas las oficinas de turismo, la señalética y los senderos. Dentro del presupuesto de ejecución se considerarán gastos subvencionables las inversiones directas, incluyendo la redacción de proyectos y estudios geotécnicos (hasta un 20%) y el equipamiento indispensable para su funcionamiento, quedando fuera los impuestos indirectos recuperables como el IVA o las retribuciones del propio personal consistorial.

PRIORIDAD AL MUNDO RURAL

La convocatoria está dirigida a los municipios y Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Sevilla, con el objetivo de equilibrar las oportunidades en el medio rural. Por ello, quedan excluidas la capital y las 21 localidades que ya resultaron beneficiarias de este mismo programa en la edición de 2025 (como Guadalcanal, Estepa o El Castillo de las Guardas).

Como requisito fundamental, los terrenos objeto de la actuación deben ser de titularidad municipal o disponer de un título habilitante de otra administración que garantice su disponibilidad. Los criterios de valoración técnica, que alcanzan un máximo de 100 puntos, priman de manera inteligente la cohesión territorial y la eficacia del gasto público: Tramo poblacional (hasta 20 puntos): se beneficia directamente a los municipios más pequeños (20 puntos para localidades de menos de 5.000 habitantes, 10 puntos para las de entre 5.001 y 20.000, y 5 puntos para las mayores de 20.000).

Estado y madurez del proyecto (hasta 50 puntos): se prioriza con un fuerte peso la terminación de edificios que ya se encuentran en construcción para posibilitar su apertura y uso inmediato (30 puntos), así como el grado de definición técnica previa de los proyectos básicos y de ejecución (20 puntos). Impacto y viabilidad (hasta 30 puntos): se evalúa la creación de empleo, el aumento de plazas de alojamiento, la revitalización económica y la coherencia técnica de la propuesta.

PLAZOS DE SOLICITUD Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez validado por el Pleno y publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes de forma telemática.

Con el fin de garantizar la correcta culminación de las inversiones, las entidades locales dispondrán de un amplio margen temporal que finalizará el 31 de marzo de 2028 para ejecutar las actuaciones. Una vez finalizado este plazo, los ayuntamientos contarán con tres meses para presentar la correspondiente justificación técnica y económica, además de acreditar la correcta publicidad institucional de la financiación recibida por parte de la Diputación de Sevilla.