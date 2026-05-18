Diputación de Sevilla lanza su canal oficial de Whatsapp para acercar toda la información provincial en tiempo real

Imagen de recurso del canal de Whatsapp de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla da un paso más en su estrategia de modernización y proximidad al ciudadano con el lanzamiento de su canal oficial de WhatsApp. A través de esta nueva herramienta de difusión gratuita, la institución provincial busca ofrecer una "vía de comunicación directa, ágil y transparente, adaptándose a los hábitos digitales de los sevillanos para mantenerlos informados en tiempo real sobre el día a día de la provincia".

Con esta iniciativa, la corporación provincial refuerza su transparencia, y busca romper barreras de acceso a la información, facilitando que cualquier persona --con independencia del tamaño del municipio en el que resida-- pueda recibir contenidos de utilidad directamente en su teléfono móvil, sin necesidad de realizar búsquedas complejas y de forma inmediata, informa en un comunicado.

El nuevo canal de WhatsApp de la Diputación de Sevilla ha sido concebido como un "escaparate de servicio público" enfocado a las necesidades de la ciudadanía y las administraciones locales.

Entre los contenidos principales que se difundirán de forma periódica destacan las convocatorias y ayudas --información detallada sobre subvenciones provinciales, becas y programas de apoyo al tejido empresarial y asociativo--, noticias de turismo y cultura --agenda de eventos, ferias y propuestas de 'Sabores de la Provincia' e información institucional.

Unirse al canal es un proceso "completamente seguro y privado", ya que el número de teléfono y los datos personales de los usuarios no quedan visibles para el resto de los miembros, añade el comunicado.

Para comenzar a recibir la información, basta con hacer clic en la siguiente dirección de Internet: 'https://whatsapp.com/channel/0029VbCQAbXJP211LVPjq20j', y comenzar a 'Seguir'.