Publicado 18/05/2026 14:00

Diputación de Sevilla lanza su canal oficial de Whatsapp para acercar toda la información provincial en tiempo real

Imagen de recurso del canal de Whatsapp de la Diputación de Sevilla.
Imagen de recurso del canal de Whatsapp de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla da un paso más en su estrategia de modernización y proximidad al ciudadano con el lanzamiento de su canal oficial de WhatsApp. A través de esta nueva herramienta de difusión gratuita, la institución provincial busca ofrecer una "vía de comunicación directa, ágil y transparente, adaptándose a los hábitos digitales de los sevillanos para mantenerlos informados en tiempo real sobre el día a día de la provincia".

Con esta iniciativa, la corporación provincial refuerza su transparencia, y busca romper barreras de acceso a la información, facilitando que cualquier persona --con independencia del tamaño del municipio en el que resida-- pueda recibir contenidos de utilidad directamente en su teléfono móvil, sin necesidad de realizar búsquedas complejas y de forma inmediata, informa en un comunicado.

El nuevo canal de WhatsApp de la Diputación de Sevilla ha sido concebido como un "escaparate de servicio público" enfocado a las necesidades de la ciudadanía y las administraciones locales.

Entre los contenidos principales que se difundirán de forma periódica destacan las convocatorias y ayudas --información detallada sobre subvenciones provinciales, becas y programas de apoyo al tejido empresarial y asociativo--, noticias de turismo y cultura --agenda de eventos, ferias y propuestas de 'Sabores de la Provincia' e información institucional.

Unirse al canal es un proceso "completamente seguro y privado", ya que el número de teléfono y los datos personales de los usuarios no quedan visibles para el resto de los miembros, añade el comunicado.

Para comenzar a recibir la información, basta con hacer clic en la siguiente dirección de Internet: 'https://whatsapp.com/channel/0029VbCQAbXJP211LVPjq20j', y comenzar a 'Seguir'.

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