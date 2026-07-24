Diputación de Sevilla lanza hasta octubre las ayudas financieras a coste cero para impulsar vivienda pública municipal

La diputada provincial de Hacienda, Inmaculada Márquez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla tiene abierta desde el mes de junio una nueva convocatoria de ayudas financieras a coste cero destinada a que los ayuntamientos de la provincia afronten los gastos de gestión, promoción, construcción y venta de vivienda pública protegida de titularidad municipal en régimen de venta.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 20 millones de euros y permanecerá abierta hasta el próximo 9 de octubre. Se trata de la segunda convocatoria de este instrumento de cooperación financiera, impulsado por el Área de Hacienda de la institución provincial, que permite a los municipios acceder a anticipos financieros sin intereses para promover vivienda protegida, explica en una nota de prensa.

Estas ayudas son independientes de las subvenciones directas para la construcción de vivienda pública incluidas en el 'Programa Sevilla 2030' y son compatibles con ellas cuando las promociones se destinan al régimen de venta. La diputada provincial de Hacienda, Inmaculada Márquez, ha destacado que "con esta convocatoria la Diputación continúa poniendo a disposición de los ayuntamientos herramientas que les permitan impulsar promociones de vivienda pública protegida a precios asequibles desde sus propias competencias".

"Nuestro objetivo es facilitar financiación a coste cero para que los municipios puedan desarrollar proyectos viables y responder, dentro de sus posibilidades, a una necesidad cada vez más presente entre la ciudadanía", ha señalado Márquez, al tiempo que ha subrayado que esta línea complementa las subvenciones del citado programa, pero responde a una finalidad distinta, ya que proporciona liquidez a los ayuntamientos para afrontar diferentes fases de una promoción de vivienda protegida a precios asequibles, desde la preparación del proyecto hasta su construcción y comercialización.

La línea de ayudas financieras para la promoción de vivienda pública en régimen de venta se puso en marcha por primera vez en 2025. A esa convocatoria se acogieron diez ayuntamientos de la provincia, que obtuvieron anticipos financieros por importe de 13,6 millones de euros para impulsar proyectos de construcción de 242 viviendas protegidas.

DOS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos sevillanos con población inferior a 200.000 habitantes, es decir, todos los municipios de la provincia salvo la capital. Al igual que en la convocatoria anterior, las ayudas se articulan a través de dos líneas. La primera está destinada a financiar los gastos necesarios y previos al inicio de las promociones, entre ellos la redacción de proyectos y estudios técnicos, licencias o actuaciones de carácter jurídico y urbanístico.

La segunda línea permite financiar los gastos derivados de la gestión, promoción, construcción y comercialización de las viviendas públicas protegidas promovidas por los ayuntamientos. Estas ayudas tienen la naturaleza de anticipos financieros reintegrables sin intereses, de manera que los municipios devuelven los fondos una vez vendidas las viviendas, en los términos establecidos en las bases reguladoras.

El extracto de las bases reguladoras, aprobadas por el Pleno de la Diputación, fue publicado el pasado 18 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde puede consultarse. Desde ese momento, permanece abierto el plazo para la presentación de solicitudes, que finalizará el próximo 9 de octubre. Esta convocatoria se enmarca en el conjunto de medidas que la Diputación de Sevilla viene desarrollando para facilitar que los ayuntamientos puedan promover vivienda pública protegida a precios asequibles.

Junto a las subvenciones directas del Programa Sevilla 2030 para la construcción de viviendas y la asistencia técnica que presta a los municipios en materia de planeamiento y suelo, los anticipos financieros constituyen una herramienta específica para dotar de liquidez a las entidades locales y favorecer el desarrollo de promociones municipales destinadas a facilitar el acceso a una vivienda protegida en régimen de venta.

La Diputación también apoya a los municipios de la provincia en la gestión de otros proyectos de VPO a través de la sociedad Sevilla Activa.