Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur - DIPUSEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha comenzado a publicar las primeras licitaciones correspondientes a los Planes de Actuación Integrados (PAI-EDIL) de las Áreas Urbanas Funcionales (AUF) de Osuna y Estepa, cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

En concreto, los procedimientos corresponden a la contratación de los servicios técnicos para la redacción de proyectos, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras previstas en ambos planes, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El conjunto de las licitaciones previstas comprende 25 contratos distribuidos en 68 lotes, por un importe global estimado de 844.700 euros. De ellos, ocho contratos, articulados en 23 lotes y con un presupuesto aproximado de 273.200 euros, corresponden al AUF de Osuna, mientras que los otros quince, distribuidos en 45 lotes y valorados en unos 571.500 euros, están destinados al AUF de Estepa.

Todos estos procedimientos, conforme avance su tramitación administrativa, se irán incorporando progresivamente al perfil del contratante de la web de Prodetur, que remite a la sede electrónica de la Diputación.

La contratación de estos servicios constituye una fase preparatoria para la ejecución de las 25 actuaciones de obra pública previstas en ambos planes, cuyo inicio material está programado a partir de 2027, una vez completadas las fases de redacción de proyectos y tramitación administrativa.

Los dos Planes cuentan con un presupuesto conjunto de 20 millones de euros, 10 millones para cada área urbana funcional. La inversión pública concedida asciende a 14.057.534 euros, con una aportación del 85 % del Feder y del 15% de la Diputación de Sevilla. El presupuesto restante hasta completar la financiación es aportado también por la Diputación con fondos propios.

En concreto, las actuaciones encomendadas a Prodetur cuentan con un presupuesto de más de 10,44 millones de euros y permitirán desarrollar proyectos relacionados con la innovación, el emprendimiento, la formación, la sostenibilidad ambiental y la valorización de los recursos turísticos y culturales en 15 municipios de la provincia.

AUF DE OSUNA: TALENTO JOVEN E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Bajo la denominación Talento e Inteligencia Territorial, el Plan de Actuación Integrado del AUF de Osuna busca favorecer la fijación de población, generar oportunidades para la juventud e impulsar la innovación y el desarrollo económico del territorio.

Prodetur tiene asignados 3,74 millones de euros para 9 actuaciones de obra pública en Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara y El Saucejo. Entre ellas destacan la creación de espacios para el emprendimiento y la formación, la construcción de un Centro de Naturaleza en El Saucejo y la adecuación de equipamientos destinados a actividades culturales, deportivas y de innovación.

AUF DE ESTEPA: ECONOMÍA VERDE, SOSTENIBILIDAD Y TURISMO

El Plan del AUF de Estepa, denominado Economía Verde: Impulsando el Desarrollo Territorial Sostenible, tiene como objetivos fomentar el desarrollo económico sostenible, mejorar los espacios naturales y poner en valor los recursos turísticos y culturales del territorio.

Con un presupuesto asignado a Prodetur de 6,7 millones de euros, contempla 17 actuaciones en diez municipios, de las que 16 corresponden a obras públicas y una a formación para personas desempleadas. Entre las principales inversiones figuran la creación y mejora de espacios para el emprendimiento verde, la rehabilitación de parques urbanos, las actuaciones de eficiencia energética y la adecuación de infraestructuras para uso turístico y cultural.