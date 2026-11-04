Diputación de Sevilla lleva a la pasarela de SIQ el lujo artesano de los mantones de manila de la provincia

Foto de familia de la presentación de las creaciones artesanales de siete talleres de mantones de manila en la pasarela de SIQ, en la sede de la Fundación Cajasol - DIPUSEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha llevado a la pasarela de la XII edición de SIQ Artesanía y Costura Andaluza 2026 la excelencia de uno de los oficios más representativos de la tradición artesanal sevillana: la elaboración del mantón de Manila.

En este sentido, más de una decena de mantones, creados por siete talleres de la provincia, han protagonizado el desfile 'Mantones de Sevilla', celebrado este miércoles en la Fundación Cajasol, en el marco de este evento dedicado a la moda de autor, la costura a medida y la artesanía contemporánea.

La iniciativa, impulsada bajo el paraguas de la marca provincial 'Sevilla, hecha a mano', tiene como objetivo dar visibilidad al talento de los artesanos y artesanas que mantienen vivo este oficio, poner en valor la calidad y singularidad de sus creaciones y favorecer su proyección hacia nuevos públicos y mercados, explica en un comunicado.

En concreto, han participado en el desfile Ángeles Espinar, de Villamanrique de la Condesa; Coronado MyB, Fátima Peña Mantones, Mercedes Campos y Pepa Loma, de Cantillana; Manuela Romero, de Carrión de los Céspedes, y Juan Foronda, de Sevilla.

Sus creaciones han mostrado la riqueza de una tradición en la que el bordado, el enrejado y el flecado se combinan con el diseño y la creatividad para dar lugar a "piezas únicas", fruto de un "trabajo minucioso y de conocimientos transmitidos de generación en generación".

Una artesanía que, sin perder su esencia, encuentra nuevas formas de expresión en la moda contemporánea y se reivindica como exponente del lujo artesano.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha valorado esta participación como una oportunidad para demostrar que "la artesanía sevillana tiene mucho que ofrecer al mundo de la moda y del lujo", y ha subrayado la importancia de preservar unos oficios que forman parte de la identidad cultural de la provincia y constituyen, al mismo tiempo, una fuente de actividad económica y empleo en sus municipios.

En este sentido, Rodríguez Hans ha incidido en la necesidad de favorecer el relevo generacional y de crear condiciones que permitan a los nuevos profesionales desarrollar su actividad en sus localidades de origen. "Aspiramos a que las futuras generaciones tomen el relevo de estos oficios y que puedan desarrollarlos desde sus municipios", ha señalado, al tiempo que ha defendido que la artesanía sea también una "oportunidad de futuro y de emprendimiento" en el territorio.

El desfile ha contado, además, con la presencia de representantes institucionales de los municipios vinculados a los talleres participantes, entre ellos, la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, y el alcalde de Carrión de los Céspedes, José Francisco Coronado, así como de profesionales y representantes del sector artesanal.

'SEVILLA HECHA A MANO', APUESTA POR LOS OFICIOS

La participación de Prodetur en SIQ 2026 se enmarca en la estrategia de la Diputación para impulsar la artesanía de la provincia mediante la marca 'Sevilla, hecha a mano', concebida para potenciar la visibilidad de los talleres y profesionales del sector, reconocer el valor de sus creaciones y contribuir a su promoción y comercialización.

A través de esta iniciativa, la sociedad provincial busca proyectar una imagen de la artesanía sevillana asociada a la excelencia, la autenticidad y la exclusividad, sin perder de vista su dimensión económica y su contribución al mantenimiento de los oficios tradicionales.

El mantón de Manila representa especialmente esta unión entre patrimonio y actividad productiva. Su elaboración requiere conocimientos especializados y una dedicación artesanal que aportan un valor diferencial a cada pieza, al tiempo que permiten mantener una actividad estrechamente vinculada a la identidad de municipios como Cantillana, Carrión de los Céspedes o Villamanrique de la Condesa.