Rodrigo Rodríguez Hans participa en Cañada Rosal en una jornada sobre el uso del biochar en agricultura - DIPUSEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha participado en la jornada 'Uso estratégico del Biochar', celebrada en el Centro Cívico de Cañada Rosal, un encuentro dedicado a explorar las posibilidades de este material para mejorar la salud de los suelos agrícolas, favorecer su productividad y avanzar hacia una agricultura más sostenible.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha intervenido en la inauguración de esta jornada, en la que también han participado representantes de UPA Sevilla y especialistas en innovación agraria, informa la Diputación en una nota de prensa.

Así, Rodríguez Hans ha destacado que "innovar no es algo exclusivo de los grandes laboratorios o de las empresas tecnológicas. También es encontrar nuevas formas de cuidar nuestra tierra, aprovechar mejor nuestros recursos y facilitar el trabajo de nuestros agricultores".

En este sentido, ha subrayado que "cuidar el suelo es cuidar el futuro de nuestros pueblos, porque la agricultura es una fuente fundamental de empleo para nuestros vecinos y vecinas", al tiempo que ha incidido en que "también debe seguir siendo una oportunidad para las nuevas generaciones".

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

La jornada ha abordado las aplicaciones del biochar, un material obtenido a partir de biomasa que puede contribuir a mejorar las propiedades del suelo y favorecer el aprovechamiento de recursos bajo los principios de la economía circular.

El programa ha incluido una mesa redonda con representantes de Carboliva, Carbón Vivo, Defender y CTIC, en la que se han analizado sus beneficios agronómicos, su combinación con la fertilización orgánica y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión agrícola.

El encuentro se ha completado con una actividad práctica en la que los asistentes han podido conocer distintas muestras de biochar y sus posibles aplicaciones, acercando así los avances de la investigación a las necesidades reales del sector agrario.