Presentación del libro Juan Ruiz Soriano. Un pintor pleno del Barroco, incluido en el serial de Arte Hispalense y editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del libro Juan Ruiz Soriano. Un pintor pleno del Barroco, una publicación de Álvaro Cabezas y Jesús Porres que profundiza en la vida, la trayectoria y la producción artística de este destacado representante de la pintura sevillana del siglo XVIII.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones, dependiente del Área de Cultura de la institución provincial, constituye el número 132 de la colección Arte Hispalense. Concretamente, la monografía ofrece, por primera vez, un estudio científico "exhaustivo" de Juan Ruiz Soriano (1690-1763), cuya figura ha permanecido históricamente eclipsada por la relevancia de otros pintores de su época, como Alonso Miguel de Tovar, su maestro y familiar, y Domingo Martínez.

El acto ha contado con la participación del encargado de presentar la publicación, Alfonso Pleguezuelo, y con la asistencia del responsable del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, Pilar Rodríguez Habela.

Esta nueva incorporación al catálogo editorial de la institución contribuye a la "investigación, recuperación y difusión del patrimonio histórico-artístico" de la provincia.

A través de una "rigurosa" investigación documental y archivística, los autores reconstruyen su biografía y su catálogo artístico, aportando nuevas claves para comprender su papel en el panorama pictórico andaluz.

UNA INVESTIGACIÓN QUE REIVINDICA LA VERSATILIDAD Y EL LEGADO DE UN PINTOR DEL BARROCO SEVILLANO

Uno de los principales valores de esta publicación reside en recuperar la dimensión artística y profesional de Juan Ruiz Soriano, cuya actividad abarcó desde la pintura de caballete y la decoración mural hasta la restauración de obras de arte, además de desempeñar una destacada función institucional como alcalde del gremio de San Lucas.

De esta manera, la investigación permite identificar y contextualizar un amplio conjunto de obras devocionales y series hagiográficas distribuidas por distintas provincias, al tiempo que revisa atribuciones históricas, como la de la Virgen con el Niño de la Catedral de Sevilla, durante mucho tiempo adjudicada a Murillo. Además, analiza la influencia de los grabados flamencos en su producción y la capacidad del pintor para incorporarlos a su propio lenguaje artístico.

Por último, con esta nueva entrega de la colección Arte Hispalense, la Diputación de Sevilla continúa impulsando la investigación y divulgación del patrimonio artístico sevillano, contribuyendo a recuperar figuras fundamentales de su historia cultural y poniendo a disposición de investigadores, especialistas y público interesado una obra de referencia para profundizar en el conocimiento de la pintura barroca andaluza.