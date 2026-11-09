La Diputación de Sevilla reclama incentivos para atraer trabajadores y autónomos a municipios en riesgo de despoblación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el Foro Municipalismo de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha reclamado la puesta en marcha de un plan andaluz para afrontar el reto demográfico, con medidas concretas y presupuestadas que incentiven a autónomos y profesionales a establecerse y desarrollar su actividad en los municipios más rurales.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, se trata de generar oportunidades que hagan atractivo asentarse más allá del "cinturón metropolitano", ha señalado durante su participación en la clausura del I Foro Municipalismo de Sevilla, organizado por El Correo de Andalucía y celebrado este lunes en CaixaForum Sevilla, en un diálogo con la directora del periódico, Isabel Morillo.

De esta manera, Fernández ha defendido que este plan debe contemplar ayudas económicas, facilidades de acceso a la vivienda y oportunidades laborales que favorezcan la llegada de profesionales como médicos, docentes y emprendedores, además de medidas que faciliten también el empleo de sus parejas y el teletrabajo. "En política los compromisos hay que asumirlos con presupuestos", ha enfatizado.

Asimismo, ha subrayado que combatir la despoblación exige garantizar unas condiciones de vida adecuadas y oportunidades en todo el territorio, mejorar la conectividad y asegurar los servicios públicos, sin que las decisiones de inversión estén condicionadas exclusivamente por "la cuenta de resultados".

En este sentido, ha señalado especialmente a la Sierra Morena sevillana, donde se afrontan los mayores retos y donde ha defendido que el parque natural debe ser "un valor en sí mismo para todos los sevillanos y no un problema que impida el desarrollo de la zona".

"Si la Sierra Morena nos da en parte la calidad del aire y el agua de la provincia, debemos devolverle recursos públicos desde la discriminación positiva para que sus municipios tengan los servicios que necesitan", ha afirmado.

Igualmente, ha reivindicado el conocimiento de los alcaldes y alcaldesas para diseñar y ejecutar políticas ajustadas a la realidad de cada territorio.

OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA

En materia turística, Fernández ha destacado que la provincia cuenta ya con una oferta propia, con alrededor de un millón de turistas que la visitan expresamente, al margen de quienes llegan a la capital y también buscan experiencias vinculadas a la naturaleza y otros recursos del territorio. "Tenemos que adaptarnos a los nuevos modelos de turismo. La gente ya no quiere solo edificios, quiere emociones, experiencias y alojamientos de calidad, ha añadido".

El objetivo, ha explicado, es que los municipios se conviertan en destinos en los que los visitantes permanezcan y pernocten, generando actividad económica y oportunidades para las empresas locales.

Para ello, ha citado el Plan Más Sevilla Turístico de la Diputación, dotado con 30 millones de euros para desarrollar alrededor de 70 proyectos relacionados con alojamientos, áreas para autocaravanas y turismo activo, entre otras actuaciones. Una estrategia que busca aprovechar los recursos medioambientales, culturales, históricos y gastronómicos de la provincia, en conexión con el sector empresarial y mediante la colaboración público-privada.

Además, el presidente también se ha mostrado partidario de implantar una tasa turística y ha reclamado a la Junta de Andalucía un marco normativo que lo permita. Ha defendido que esta figura debe tener una finalidad claramente definida y que los ingresos reviertan en el mantenimiento del patrimonio y la mejora de los servicios públicos en los municipios y barrios que reciben visitantes.

URBANISMO PÚBLICO Y ACCESO A LA VIVIENDA

El acceso a la vivienda ha sido otro de los asuntos abordados durante el encuentro. Fernández ha señalado a los jóvenes y a las personas en situación de vulnerabilidad como dos colectivos que están quedando fuera del mercado y que necesitan políticas públicas específicas para acceder a una vivienda asequible.

El presidente ha reclamado a la Junta de Andalucía un papel más activo, como administración competente, y ha señalado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) no está promoviendo actualmente nuevas viviendas en alquiler asequible, a la vez que ha cuestionado el modelo de Vivienda de Precio Limitado (VPL), al considerar que no puede equipararse a la vivienda protegida cuando sus precios pueden superar los 300.000 euros en determinadas zonas.

"La nomenclatura no puede ser un camuflaje para no dar respuestas al problema de la vivienda", ha afirmado. "No pongo en duda que las viviendas valgan ese dinero, cuestiono que eso sea vivienda protegida", ha añadido.

Frente a este modelo, ha expuesto la iniciativa de la Diputación, que está impulsando proyectos de vivienda pública en 32 municipios de la provincia, con cerca de 1.200 viviendas previstas, precios de venta en torno a los 115.000 euros y alquileres con un límite de 350 euros mensuales. "O hacemos urbanismo público y más urbanismo público o no vamos a ser capaces de intervenir en el mercado de la vivienda", ha señalado.

En esta línea, Fernández ha defendido la intervención de las administraciones en la planificación y disponibilidad del suelo, así como la inversión de recursos públicos en la construcción de viviendas protegidas, con garantías para evitar la especulación y preservar su carácter asequible a largo plazo.

Durante la clausura, Fernández ha felicitado a El Correo de Andalucía por esta primera edición del Foro Municipalismo de Sevilla, que considera coherente con la trayectoria del periódico y su atención a la provincia.

A su vez, ha destacado la utilidad de estos espacios de reflexión conjunta entre administraciones, profesionales y empresas para compartir experiencias, evaluar las políticas públicas y conocer iniciativas que puedan trasladarse a otros municipios, ante lo que ha señalado que el encuentro puede convertirse en un banco de ideas y buenas prácticas para afrontar los desafíos del territorio.