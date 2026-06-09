Diputación de Sevilla respalda el proyecto de la US en la élite de la Fórmula 1 universitaria internacional

Foto de familia tras el acto de presentación del nuevo proyecto del Andalucía Racing Team (ARUS), el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Sevilla, celebrado en el Teatro Central - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del área de Servicios Públicos Supramunicipales, respalda con una aportación de 30.000 euros la nueva temporada de 'ARUS Andalucía Racing Team', el equipo multidisciplinar de la Universidad de Sevilla que compite en Formula Student, la principal competición internacional de Fórmula 1 universitaria.

Así lo ha anunciado el diputado Gonzalo Domínguez, que ha apuntado que, en el marco de esta colaboración, los jóvenes universitarios implicados en la iniciativa participarán en actividades de divulgación en los centros educativos de la provincia, con las que se incidirá especialmente en aspectos de movilidad sostenible y educación ambiental, señala la Diputación en una nota de prensa.

Domínguez asistió este lunes, en representación de la Diputación de Sevilla, a la presentación oficial de la nueva temporada 2025-2026 del proyecto, un evento que se desarrolló en el Teatro Central y en el que se dio a conocer el último monoplaza desarrollado por el equipo, diseñado y fabricado como los anteriores por estudiantes de la US, el ART-26D, así como el proyecto deportivo y tecnológico del equipo para el próximo curso.

Tras conocer el proyecto, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales ha destacado que "ARUS demuestra que la excelencia de la universidad pública va mucho más allá de las aulas. Hablamos de un proyecto colectivo que une formación, investigación, innovación y transferencia de conocimiento y que contribuye a proyectar el nombre de Sevilla y de nuestra provincia en escenarios internacionales".

"Queremos que ese talento tenga también un retorno directo para nuestros municipios. Por eso, junto al apoyo económico, vamos a impulsar acciones de divulgación que permitan compartir esta experiencia con estudiantes de toda la provincia y despertar vocaciones vinculadas a la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad", ha abundado al respecto.

ARUS ANDALUCÍA RACING TEAM

El equipo ARUS Andalucía Racing es el primero de Andalucía en la Formula Student, la competición automovilística universitaria más reconocida del mundo, en la que más de mil universidades de todos los continentes compiten diseñando y fabricando monoplazas de carreras. La competición la organiza Society of Automotie Engineers (SAE) y cuenta con el apoyo de reconocidas empresas e ingenieros tanto del mundo de la competición como del automovilismo en general.

ARUS lo componen más de 90 estudiantes de la Universidad de Sevilla, todos ellos apasionados por el mundo del motor y la competición. El proyecto se inició en 2012 con la fundación del equipo y el diseño del primer monoplaza, el ART-14. Hoy en día, ARUS lleva 8 monoplazas de combustión interna y 4 monoplazas eléctricos diseñados y fabricados que han competido en los mejores circuitos del mundo.

En 2026, abandonaron definitivamente la categoría de combustión para concentrar sus esfuerzos y recursos en la categoría eléctrica, en la que el año pasado obtuvieron un tercer puesto general en la competición italiana, además de numerosos primeros puestos en las pruebas del plan de negocios, estableciéndose por segundo año consecutivo como el equipo eléctrico español con mejores resultados y el mejor equipo del mundo en la prueba del plan de negocios.