La Diputación de Sevilla saca a licitación la construcción de un pabellón informativo para el barrio de Quarto

Imagen panorámica de Quarto. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, la empresa pública de vivienda de la Diputación de Sevilla, ha sacado a licitación la contratación conjunta del proyecto y la ejecución de un pabellón de información y exposición para Barrio de Quarto.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el nuevo espacio se ha planteado como un punto de referencia para acercar a la ciudadanía y a los agentes interesados el desarrollo urbanístico de un ámbito que prevé unas 6.000 viviendas, más de la mitad protegidas.

Con esta actuación, Sevilla Activa reforzará la información pública sobre Barrio de Quarto antes de los siguientes hitos de su tramitación urbanística. La construcción del pabellón está prevista para 2027.

En paralelo, la empresa pública ha previsto presentar a final de octubre a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla el documento para la aprobación inicial de Barrio de Quarto.

En este sentido, el pabellón se ubicará en Bellavista, en el entorno de Cortijo de Cuarto, y tendrá una superficie aproximada de 120 metros cuadrados. Su función será servir de soporte estable para la comunicación pública del proyecto y, al mismo tiempo, mostrar de forma tangible algunos de los principios arquitectónicos y constructivos que orientan la actuación.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE

La licitación, publicada este 6 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público, fija como fecha límite para la presentación de ofertas el 11 de noviembre a las 23,59 horas. El presupuesto base ha ascendido a 592.802 euros, IVA incluido, con un valor estimado de 489.919 euros sin impuestos.

De esta manera, el plazo previsto para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra ha sido de siete meses y su contrato ha incluido la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y la asistencia técnica necesaria durante la tramitación y el periodo de garantía, además de la propia ejecución de las obras.

Para ello, la propuesta deberá responder a criterios de calidad arquitectónica y de integración en el entorno. Entre los aspectos que se valorarán en la adjudicación destacan la calidad arquitectónica, la industrialización del sistema constructivo y las condiciones de desmontaje y traslado del pabellón.

Además, se ha contemplado principios como el consumo energético casi nulo o muy reducido, la arquitectura bioclimática, el empleo de materiales de baja huella de carbono, la reversibilidad constructiva y el respeto al arbolado existente.