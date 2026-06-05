Diputación de Sevilla sitúa a Doñana y su entorno en centro de los actos por el Día Mundial del Medio Ambiente

Archivo - Imágenes del lince liberado en la finca La Matallana como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, se suma un año más a la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, establecido por Naciones Unidas con el propósito de concienciar sobre el cuidado del entorno como elemento para el bienestar humano y el progreso. Si en 2025 la institución provincial apostó por abrir las puertas de su sede para acercar a la ciudadanía los programas de preservación de especies que desarrolla, este año pone el foco en Doñana y traslada las actividades al territorio.

Bajo el lema 'Doñana, puerta verde de Sevilla', la conmemoración se celebrará en Aznalcázar en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, durante el fin de semana del 12 al 14 de junio y con una programación que combina educación ambiental, divulgación científica, reconocimiento a figuras clave en la conservación del espacio natural e invitación al descubrimiento de uno de los mayores patrimonios ecológicos de la provincia.

Los actos arrancarán el viernes 12, con talleres y aula de la naturaleza dirigidas a escolares del entorno. Continuarán con un homenaje a José Antonio Valverde, cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Fue el primer director y conservador del parque nacional tras desempeñar un papel clave en la movilización de la comunidad científica de todo el mundo para la protección de Doñana.

También se proyectará el documental 'Doñana, donde el agua es sagrada', escrito y dirigido por Carmen Rodríguez, con fotografía de Joaquín Gutiérrez Acha, uno de los más reconocidos especialistas en cine de naturaleza del país, que participará en un coloquio previo con Federico Valverde (hijo de José Antonio Valverde); el naturalista y especialista en Doñana Beltrán Ceballos; y la diseñadora gráfica Estela Quirós, especialista en ilustración naturalista.

Con esta celebración a las puertas del parque nacional, la Diputación de Sevilla quiere recordar que Doñana, uno de los tesoros naturales más extraordinarios del planeta, también comienza en Sevilla. Un territorio que encuentra en municipios como Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas o Villamanrique de la Condesa algunas de sus principales señas de identidad y donde naturaleza y actividad humana han mantenido durante siglos una estrecha relación.

El objetivo es remarcar la riqueza ambiental y la biodiversidad de la provincia, así como destacar la importancia del conocimiento científico y del vínculo entre el medio natural y las personas que, a través de prácticas tradicionales y respetuosas, han contribuido a su conservación. Doñana se percibe ya en los pinares de Aznalcázar y en las marismas del Bajo Guadalquivir y en la cultura, la historia y las tradiciones de los municipios que han crecido junto a este espacio singular.

PROYECCIONES GRATUITAS TODO EL FIN DE SEMANA

La celebración es también una invitación a conocer y disfrutar de este entorno y de los municipios que forman parte del mismo, como ejemplo de los valores de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad que inspiran el Día Mundial del Medio Ambiente.

La Diputación de Sevilla ha programado en la Casa Forestal Camping Dehesa Nueva, cerca de los pinares de Aznalcázar, un aula de la naturaleza para la mañana del viernes 12 de junio sobre biodiversidad, acción climática y conservación, dirigida a escolares de 1o de ESO del entorno. También hay previsto un taller de construcción de cajas nido, orientado a la educación ambiental sobre conservación de la fauna y la biodiversidad, todo ello coordinado por Iniciativa Natura.

La jornada continuará en el Salón de Actos Municipal de Aznalcázar, con la presencia de presidente de la Diputación, Javier Fernández, en el homenaje a José Antonio Valverde. En el acto participarán también la aldaldesa, Manuel Cabello, y el diputado Gonzalo Domínguez. En este mismo espacio, se desarrollará el coloquio y, a continuación, la proyección del documental 'Doñana, donde el agua es sagrada', aclamado por la mirada que ofrece sobre los ecosistemas de Doñana y el papel fundamental del agua en el equilibrio de este espacio.

Las proyecciones gratuitas del documental se repetirán a lo largo del fin de semana --13 y 14 de junio, a las 11,30 horas, en el Salón de Actos Municipal de Aznalcázar--, previa inscripción a través de la web de la Diputación de Sevilla. "Es una excelente ocasión para sumergirse en esta 'Doñana, puerta verde de Sevilla' y en sus municipios, como ejemplo de los valores de sostenibilidad ambiental y respeto por entorno que se reivindican en el Día Mundial del Medio Ambiente".