Diputación traslada al aeropuerto de Sevilla la voluntad de fortalecer el posicionamiento internacional del destino

El vicepresidente de Prodetur y el director del aeropuerto de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido este martes, 14 de julio, una reunión con el nuevo director del aeropuerto de Sevilla, Miguel Palomares, en un primer encuentro institucional celebrado en las instalaciones aeroportuarias con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas entidades en materia de conectividad aérea.

Durante la reunión, Rodríguez Hans ha felicitado a Palomares por su reciente incorporación al frente de una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y turístico de la provincia, al tiempo que le ha trasladado la plena disposición de la Diputación, a través de Prodetur, para seguir trabajando de forma coordinada con Aena en aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la conectividad del destino Sevilla y ampliar su proyección en los mercados nacionales e internacionales, informa en una nota de prensa la Diputación.

En este sentido, ambas partes han intercambiado impresiones sobre los principales retos y oportunidades del aeropuerto sevillano, así como sobre la importancia de mantener una estrecha cooperación institucional para favorecer la consolidación de las rutas existentes y avanzar en la captación de nuevas conexiones, especialmente con mercados internacionales de larga distancia de interés para el destino.

Para Rodríguez Hans, el aeropuerto es "una infraestructura estratégica" para el desarrollo de la provincia y "un aliado imprescindible" para seguir fortaleciendo el turismo como motor de crecimiento económico y generación de empleo. Asimismo, Rodríguez Hans ha recordado que Prodetur viene desarrollando una intensa labor de promoción del destino en mercados nacionales e internacionales y de apoyo a la conectividad aérea, en coordinación con los agentes del sector.

"Nuestro objetivo es continuar facilitando que la provincia de Sevilla siga ganando presencia en los principales mercados emisores. Cada nueva conexión supone una oportunidad para nuestras empresas, nuestros municipios y nuestro tejido turístico", ha afirmado.

El vicepresidente ha aprovechado el encuentro para desear a Miguel Palomares "el mayor de los éxitos" en esta nueva etapa al frente del Aeropuerto de Sevilla y ha expresado su confianza en que la colaboración entre ambas instituciones continúe dando frutos en beneficio del desarrollo económico y turístico del territorio".