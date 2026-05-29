Expertos analizan en la Diputación de Sevilla los retos del derecho de acceso a la información en el ámbito local

Foto de familia de los participantes en las Jornadas de Transparencia y Buen Gobierno, en la Casa de la Provincia - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del ámbito jurídico, académico e institucional se han dado cita en la Casa de la Provincia de la Diputación para abordar los desafíos en el derecho de acceso a la información pública en el ámbito municipal y el papel de los órganos de garantía. Ha sido en el marco de las jornadas 'Transparencia y Gobiernos Locales', organizadas por el área de Empleado Público de la institución provincial junto a la Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

El secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha destacado durante la apertura que "la transparencia no puede quedarse en un mero formalismo de leyes, normas y órganos que se crean, sino que tiene que ser, como la educación o la cultura, algo inherente a las personas, que no se puede imponer desde fuera, sino que tiene que nacer desde dentro, desde los valores, desde la idea de honestidad, de formalidad y de actuación pública", detalla la Diputación en una nota de prensa.

Con esa perspectiva trabaja la Diputación de Sevilla, según ha recordado, y de ahí el valor de iniciativas como esta jornada. El gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, José Luis Moreno, ha coincidido en que sesiones de este tipo son "especialmente necesarias en un momento en el que la transparencia ya no puede entenderse únicamente como una obligación normativa, sino como un auténtico pilar democrático y una exigencia ética de nuestro tiempo".

"Los gobiernos locales son la administración más cercana al ciudadano, la puerta a la que primero llaman las personas cuando necesitan respuestas, soluciones o simplemente sentirse escuchadas. Y precisamente por esa cercanía, la transparencia en el ámbito local adquiere una relevancia extraordinaria: porque fortalece la confianza pública, mejora la calidad institucional y dignifica el servicio público", ha añadido.

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López, por su parte, ha defendido los principios de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas, "pilares esenciales de una administración pública moderna y cercana a la ciudadanía" y ha subrayado que "la apuesta por la transparencia no solo responde a una obligación legal, sino también a una voluntad institucional de avanzar hacia un modelo de gobierno abierto".

Durante la jornada se ha presentado el Anuario de Transparencia Local 2025, a cargo de su director, Ramon Camp i Batalla. Se trata de una publicación especializada, que edita la propia Fundación Democracia y Gobierno Local, con la colaboración de todas las autoridades de control en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública y que, como ha recordado el gerente de la entidad, supone una oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos, pero también sobre los desafíos pendientes.

PONENCIAS Y MESA REDONDA

Las Jornadas 'Transparencia y Gobiernos Locales' han incluido una potencia con el título 'Los límites al derecho de acceso a la información de los cargos representativos locales', impartida por Manuel Medina Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, centrada en el alcance y las limitaciones jurídicas del acceso a la información por parte de representantes públicos locales.

Posteriormente, Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, ha ofrecido la ponencia 'La competencia de las autoridades de transparencia para conocer de las reclamaciones de los representantes locales', en la que se han abordado las competencias de estos órganos ante reclamaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información.

La jornada ha incluido la mesa redonda 'Los desafíos del derecho de acceso a la información de los Gobiernos locales desde la perspectiva de los órganos de garantía', moderada por Enrique Orduña, vocal asesor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En este espacio de análisis han participado Clara Velasco, vicepresidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP); Israel Adán Castilla, director del Área de Transparencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; y Natalia Sánchez, comisionada de Transparencia de la Región de Murcia, quienes han compartido distintas perspectivas sobre la aplicación y supervisión del derecho de acceso a la información en el ámbito local.

La clausura de la jornada ha estado a cargo del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.