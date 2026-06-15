El Festival Rock Norte-Sur cierra su primera edición con una valoración "muy positiva" de la Diputación de Sevilla

Festival Rock Norte-Sur en Sevilla - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha calificado como un "éxito" la celebración de la primera edición del Festival de Rock Norte-Sur, que ha finalizado su su segunda jornada en El Castillo de las Guardas (Sevilla).

Según ha referido la institución provincial en una nota de prensa, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha destacado que "traer a El Castillo de las Guardas, el Festival Rock Norte-Sur lo demuestra; también es positivo que los territorios puedan demostrar que poseen un patrimonio a nivel de infraestructura y humano que lo hacen posible, herramientas que son esenciales para para acoger este tipo de eventos".

En otro orden de cosas, Fernández, ha destacado del Norte-Sur que "además de tener un cartel musical de ocio atractivo, se han valorado otras cuestiones muy importantes como la accesibilidad a los recintos, así como la gratuitas del evento, con objeto de democratizar, al máximo, su disfrute".

Por su parte, el alcalde de El Castillo de las Guardas, también diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha valorado el impacto en su municipio. "Estamos encantados de que el Festival Norte-Sur haya hecho una de sus paradas aquí en nuestro municipio".

La Diputación ha destacado la implicación de los Ayuntamientos de El Castillo de las Guardas y de La Roda de Andalucía. El objetivo de la celebración ha sido "descentralizar la gran oferta de ocio, llevar a territorios con menor población eventos de gran formato que habitualmente no se programan en esos territorios y dinamizar con éxito espacios escénicos singulares".

En total, el festival ha desplegado un disfrute infantil, dos DJs para amenizar los interludios, degustaciones gastronómicas gratuitas con productos de las comarcas, talleres infantiles de dinamización y un servicio de ambigú.

Han participado grupos como No me pises que llevo chanclas, José Antonio García, Pájaro, Guadalupe Plata, Tocando Techo, Canastéreo, Amante Laffon, Terral, Calibre 21, Rock Star for Kids y QuimiRock, han hecho vibrar al público en ambas jornadas.

Por su parte, el alcalde de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, localidad que inauguró el festival con la parada 'Sur' en su Caseta Municipal, ha subrayado que "este festival ha demostrado que los pueblos pequeños estamos plenamente capacitados para albergar infraestructuras y eventos de gran formato".