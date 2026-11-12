InproInnova 2026 acogerá en Sevilla demostraciones sobre IA, turismo inteligente y transformación digital

Archivo - El Pabellón de la Navegación - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

InproInnova 2026, la cita sobre innovación organizada por la Diputación de Sevilla, acogerá nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la administración y los servicios públicos.

Según ha informado la institución provincial, la cita tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla y se celebrará con el lema 'Sevilla, territorio inteligente' y con la participación confirmada de una treintena de empresas tecnológicas, que contarán con expositor propio, además de distintas administraciones, universidades públicas sevillanas y once startups.

La programación se distribuye en cinco espacios, entre ellos el Salón Plenario, Sala Innovación, stand de INPRO, Sala Talleres y zona de Pitch de Empresas, en los que se abordarán desde los grandes retos de la IA y su aplicación en las administraciones hasta proyectos municipales, soluciones empresariales, turismo inteligente y formación de jóvenes talentos.

El Salón Plenario concentrará las principales conferencias y mesas de debate. Su programación de mañana, bajo el título 'Conectando la IA: Europa, Universidad y Administración Pública', abordará la estrategia europea en inteligencia artificial, con la participación de María Pérez Naranjo, Project Officer del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea.

También se analizará la transferencia de conocimiento desde la investigación universitaria hacia las empresas y las administraciones públicas, en una mesa moderada por María José Escalona, catedrática de la Universidad de Sevilla y consejera de INPRO, con representantes de la Corporación Tecnológica de Andalucía, la Junta de Andalucía, OGA y las universidades Pablo de Olavide y Loyola Andalucía, entre otros.

Por la tarde, el bloque 'Innovación estratégica. IA, Industria y Nuevas Fronteras Tecnológicas', presentado y conducido por Victoria Cabrera, CEO y fundadora de Agencia CPS y Cibersur, y coordinada junto a colaboradores estratégicos como el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía y Ceuta y la patronal TIC OnTech, reunirá distintas perspectivas sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la industria y la eficiencia operativa, el desarrollo de soluciones de IA desde Sevilla y las tecnologías duales.