El presidente de la Diputación recibe a la nueva delegada del Gobierno de España en la sede de la corporación provincial - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía, Isabel Mayo, han mantenido su primer encuentro institucional en la sede de la corporación provincial.

En esta primera toma de contacto, ambos han podido tratar los principales proyectos estratégicos, así como los retos presentes y futuros de los municipios sevillanos, tal como informa la Diputación en un comunicado.

Ambos dirigentes públicos han reafirmado la voluntad de trabajar "de manera coordinada y leal" entre administraciones "para impulsar el desarrollo, las infraestructuras y la cohesión social en la provincia".

"La colaboración entre distintas administraciones es la mejor garantía para avanzar en la provincia de Sevilla y mejorar la vida de la ciudadanía", concluye el comunicado.