Juan Carlos Prieto y Pedro Sendra presentan un libro sobre el poeta de la Generación del 27 José María Romero Martínez

Los profesores del IES Politécnico de Sevilla Juan Carlos Prieto y Pedro Sendra, en la presentación del libro 'José María Romero Martínez. Poeta del 27 y amante de la paz'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores del IES Politécnico de Sevilla Juan Carlos Prieto y Pedro Sendra han presentado el libro 'José María Romero Martínez. Poeta del 27 y amante de la paz', en el que recuperan la memoria de José María Romero Martínez, poeta sevillano involucrado directamente en el nacimiento de la Generación del 27 e ilustre sevillista.

La Diputación concedió el pasado mes de mayo a la citada institución académica la Medalla de Oro de la Provincia por su "extensa trayectoria educativa y su papel en la transformación industrial, técnica y social de la región" desde su fundación en 1851, según ha indicado el ente provincial en una nota.

El libro se ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación durante un acto al que han asistido, junto a los dos autores, el alcalde Olivares (Sevilla), Isidoro Ramos, y el nieto de José María Romero, Enrique Sánchez Romero, además de los catedráticos de Historia y de Literatura y Comunicación, Juan Ortiz Villalba y Manuel Ángel Vázquez Medel, respectivamente.

Nacido en Olivares en 1893, Romero Martínez fue, junto con Blasco Garzón y el torero Ignacio Sánchez Mejías, promotor de la histórica reunión organizada por el Ateneo de Sevilla con motivo de un homenaje a Góngora, un "acontecimiento clave para las letras del país", puesto que reunió en la capital hispalense a la flor y nata de la joven poesía española y dio lugar al movimiento poético y cultural de la Generación del 27.

Martínez se trasladó pronto a la capital hispalense, donde cursó sus estudios en el Colegio Santo Ángel. En 1910 inició sus estudios de Medicina, aconsejado por el doctor José Puelles. Años más tarde, en 1914, "destacó notablemente como líder estudiantil en Sevilla".

Ese mismo año, su talento literario fue reconocido al ganar la Flor Natural en los Juegos Florales, gracias a su poema 'Canto a la Paz'. Debido a su brillantez intelectual, era conocido como "el niño sabio de Triana".

En 1922 se trasladó a Madrid para doctorarse y ofreció una "notable conferencia" en el Ateneo madrileño, institución en la que posteriormente, en 1927, fue elegido Presidente de la Sección de Literatura.

Partidario de los ideales republicanos, en 1930 apoyó este movimiento y asumió diversas responsabilidades culturales y periodísticas dentro del Partido Radical. Más adelante se integró en Unión Republicana, la formación liderada por el sevillano Diego Martínez Barrio, donde ejerció como responsable de organización.

Como referente republicano, tras el golpe de Estado de 1936 fue encarcelado y fusilado por las tropas sublevadas al mando de Queipo de Llano. Su cuerpo continúa desaparecido en la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando de Sevilla, pendiente de recuperación.