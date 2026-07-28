Montellano (Sevilla) celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles del 29 de julio al 2 de agosto

Fiesta de 'Los Jubileos' en Montellano (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

MONTELLANO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Montellano (Sevilla) celebrará sus fiestas patronales, en honor a la Virgen de los Ángeles, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, conocidas como 'Los Jubileos' y que comenzarán con el encendido del alumbrado y la actuación del Coro Ramilletes de Azahares, además, se celebrará la Cena de Mayores y la tradicional Noche del Pescaíto, que darán paso a varias actuaciones musicales en la Carpa Municipal.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, durante los cinco días de fiestas, el recinto ferial ofrecerá una programación para todos los públicos con animación infantil, paseos a caballo, la 'Fiesta de la Espuma', la 'Fiesta de los Colores' y un espectáculo de fuegos artificiales.

Asimismo, habrá conciertos y actuaciones de artistas y grupos como Los Inhumanos, Manuel González de Los Rebujitos, Fran Ocaña, Las Soles, Borja Rubio, Amigos de Gines, MalKerer, Alba Dreid y Jesús Fernández, con el cierre diario a cargo de la DJ Miriam Gutiérrez. De este modo, la programación culminará con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

En contexto, cada 2 de agosto se celebraba la fiesta en honor a la Virgen de los Ángeles en el convento de la Breña de San Pablo para ganar las "indulgencias espirituales" concedidas con motivo del Jubileo de la Porciúncula. No obstante, en la actualidad la fiesta se ha trasladado al pueblo, cerca de la Parroquia de San José.