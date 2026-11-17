Reunión asistencia técnica proyectos contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y de su Oficina contra la Despoblación, ha ofrecido asistencia técnica a 18 municipios de la provincia de menos de 3.000 habitantes que han perdido población durante los últimos diez años, con el objetivo de facilitar su participación en la convocatoria de subvenciones de 2026 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), destinada a financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, promovidos por entidades locales.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, de estos 18 municipios, nueve han presentado finalmente proyectos a la convocatoria: Villanueva de San Juan, Martín de la Jara, Pruna, El Pedroso, Las Navas de la Concepción, Guadalcanal, El Real de la Jara, Coripe y La Puebla de los Infantes.

A estas propuestas se ha sumado un proyecto presentado directamente por la Diputación, de manera que el conjunto de las diez iniciativas alcanza un presupuesto de 930.873 euros, para el que se han solicitado subvenciones por un importe total de 837.785 euros.

En este contexto, las propuestas abarcarán diferentes ámbitos de actuación relacionados con la dinamización del medio rural, entre ellos el emprendimiento, la vivienda para jóvenes, la atención y los cuidados a domicilio, la recuperación de espacios naturales, la puesta en valor del patrimonio y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de ocio.

En concreto, Villanueva de San Juan ha presentado el proyecto 'Villanueva Viva', orientado a la dinamización del medio rural a través del ocio y el deporte; mientras que Martín de la Jara ha concurrido con una iniciativa para el equipamiento de cocinas en alojamientos de vivienda colaborativa (cohousing) destinados a jóvenes.

Por su parte, Pruna ha presentado el proyecto 'Pruna Viva. Vive Pruna'; El Pedroso, una propuesta de restauración de senderos y zonas de descanso en la Ribera del Huéznar; y Las Navas de la Concepción, una iniciativa denominada 'Cuidados en casa', vinculada a la atención en el entorno domiciliario.

En Guadalcanal, la propuesta consistirá en la creación de un centro rural de emprendimiento y trabajo compartido; mientras que El Real de la Jara ha presentado 'El Real de la Jara, territorio ibérico' y Coripe ha concurrido con el proyecto 'Coripe emprende y cuida'.

La relación de iniciativas municipales se completa con 'Historia viva y senderos activos: Cultura, Deporte y Cohesión Social en La Puebla de los Infantes', presentado por este último ayuntamiento.

PROYECTO PROVINCIAL

Por su parte, la Diputación de Sevilla ha presentado a la convocatoria el proyecto 'Sevilla Rural Vive. Ferias rurales para el fomento de la cultura y la idiosincrasia local', con un presupuesto de 291.300 euros, para el que se ha solicitado una subvención de 262.170 euros.

Esta iniciativa está relacionada con la promoción de la cultura y las singularidades locales a través de las ferias rurales, como espacios vinculados a las tradiciones y a la identidad de los municipios.

Del mismo modo, la convocatoria de 2026 del Miteco, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 6 de noviembre, ha contado con una dotación de 80 millones de euros, concedidos en régimen de concurrencia competitiva y dirigidas a proyectos promovidos por entidades locales que contribuyan a la transformación territorial y a la reactivación socioeconómica de zonas afectadas por la despoblación.

Las actuaciones podrán desarrollarse en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, así como en áreas funcionales integradas por varios municipios cuya población conjunta sea inferior a 15.000 habitantes.

Entre las líneas prioritarias de esta convocatoria han figurado las iniciativas relacionadas con la cultura y el ocio, los cuidados y servicios sociales, la vivienda, la movilidad sostenible y la recuperación de espacios afectados por catástrofes naturales, entre otras.