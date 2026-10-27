Octubre finaliza con 23 actividades culturales del Circuito 107 de Diputación de Sevilla para la provincia

Un fragmento de 'Dysphoria', a cargo de la compañía Histrión Teatro - DIPUSEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Circuito 107, impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, afronta la última semana de octubre con una intensa agenda de actividades que llegará a una veintena de municipios de la provincia, tales como espectáculos teatrales, actuaciones flamencas, danza, música en directo y propuestas de divulgación histórica y patrimonial.

El programa cultural es una iniciativa provincial destinada a acercar la cultura a los pueblos sevillanos, ampliar las oportunidades de acceso a las artes y reforzar la programación de los espacios culturales municipales. A través de este programa, la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos un amplio catálogo de actividades sin coste para las entidades locales participantes, facilitando que cada municipio pueda configurar su propia agenda cultural, explica en un comunicado.

La iniciativa constituye, además, un importante impulso para el tejido cultural y creativo, al generar oportunidades de actuación y encuentro con nuevos públicos para compañías teatrales, artistas flamencos, profesionales de la danza, músicos y especialistas en conferencias y visitas culturales.

La programación prevista para los últimos días de octubre refleja la diversidad de disciplinas y formatos que integran el Circuito 107. Desde representaciones infantiles y teatro para adultos hasta recitales flamencos, conciertos, espectáculos de danza y recorridos por el patrimonio, las actividades se distribuyen a lo largo de las próximas cuatro jornadas.

Este miércoles, 28 de octubre, hay previsto una actividad de divulgación cultural dirigida a vecinos de Gerena, que participarán en un paseo-conferencia por Sevilla conducido por Enrique López de Haro. La propuesta permitirá descubrir distintos aspectos de la historia y el patrimonio de la capital hispalense, a través de un itinerario cuya concreción deberá consultarse con la organización municipal.

Por la tarde, Carmona acogerá una representación de teatro para adultos. Sofía Aguilar Producciones de Arte pondrá en escena 'El diario del asesino de la Regañá', a las 20,00 horas en el Teatro Cerezo, sumando una nueva propuesta escénica a la agenda cultural de la localidad.

El jueves, en el municipio de Cañada Rosal habrá un programa de conferencias y visitas culturales de Eva Díaz Pérez, con una propuesta vinculada al patrimonio literario e histórico sevillano. El catálogo de la autora incluye recorridos relacionados con la familia Machado, la Generación del 27 y la Sevilla de Chaves Nogales.

La jornada continuará en Benacazón, donde Acción Teatral Umbrete representará 'Bodas de sangre', una propuesta de teatro aficionado que podrá disfrutarse en el Auditorio Municipal.

El viernes se ha programado una intensa jornada de teatro, flamenco, danza y música en toda la provincia. Es la jornada de esta semana que concentrará el mayor número de actividades adheridas del Circuito 107. En este sentido, serán 14 las propuestas que recorrerán distintas disciplinas artísticas y llegarán a municipios de diferentes comarcas sevillanas.

La jornada comenzará a las 10,30 horas con una visita cultural dirigida a vecinos de Palomares del Río, que se desplazarán a Alcalá de Guadaíra para participar en 'Un río de molinos', una visita guiada a los molinos harineros de la localidad conducida por Francisco Javier Ruiz Cabezas.

El teatro infantil tendrá también un espacio destacado en Isla Redonda-La Aceñuela, donde Gangarilla Producciones presentará 'Petronila, un cuento de dragones, príncipes y princesas', en una actividad prevista a las 12,30 horas en el colegio público Genil.

Por su parte, Fuentes de Andalucía recibirá a Arte Fusión Títeres con 'En un lugar de la granja', a las 17,00 horas en el SUM La Huerta. A las 19,30 horas, el Auditorio Santa Ana de Espartinas acogerá 'El dinosaurio', una propuesta de teatro aficionado de la compañía Avalancha CRAES.

A partir de las 20,00 horas, la programación ofrecerá un amplio abanico de posibilidades. En Cazalla de la Sierra, la Compañía Sevillana de Zarzuela presentará 'La zarzuela en el flamenco andaluz' en el Auditorio Municipal, mientras que en Umbrete la compañía Noche de Repálagos representará 'La verdadera historia de España' en el Teatro de la Villa.

También a las 20,00 horas, Herrera acogerá 'Mamá', de La Perfecta Compañía, en la Casa de la Cultura. En Montellano, la Compañía Artística Ángeles Rusó llevará el espectáculo de danza Toro al Teatro José María Pérez Orozco.

El flamenco será protagonista en Morón de la Frontera, donde Antonio Moreno 'El Polito' presentará 'De baile y hueso' a las 20,00 horas en el Teatro Oriente, una cita que permitirá disfrutar de una propuesta centrada en este género artístico de profundas raíces andaluzas.

En Almadén de la Plata, Marmaduke presentará 'Antonia Ferrà Sunshine' en el salón de actos del Complejo Cultural, mientras que Villanueva del Río y Minas acogerá un concierto de la Banda de Música Guadalrosal en la Iglesia de Santiago de Villanueva del Río, ambos a las 20,00 horas.

PROPUESTA DE TEATRO PARA ADULTOS

La actividad continuará a las 20,30 horas con tres propuestas de teatro para adultos: en Osuna, la compañía Qué jArte! representará 'Dos Hermanas' en el Teatro Álvarez Quintero; en Marchena, Histrión Teatro pondrá en escena 'Dysphoria' en el Auditorio Pepe Marchena, y en Olivares, Las Comadres de Medianoche presentarán 'La última y nos vamos' en el Teatro Municipal, situado en la calle Cartuja, 14.

El sábado, última jornada de la programación semanal del Circuito 107, comenzará con una actividad de conferencias y visitas culturales vinculada a Alanís. Los participantes disfrutarán, a partir de las 11,30 horas, de una propuesta de paseos-conferencia de Enrique López de Haro, relacionada con distintos espacios históricos de Sevilla.

Por la tarde, Herrera acogerá una nueva cita con el teatro aficionado, la Asociación Cultural de Teatro Escanpolo representará Entre pícaros anda la cosa a las 19,00 horas en la Casa de la Cultura. A las 20,00 horas, Los Palacios y Villafranca recibirá a Noche de Repálagos con 'La verdadera historia de España', que podrá verse en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.

A esa misma hora, en Palomares del Río, la compañía Las Sin Sombrero Teatro presentará 'Eleno' en el Teatro Municipal, dentro de la programación de teatro aficionado. La agenda concluirá en El Viso del Alcor, donde Histrión Teatro ofrecerá de nuevo 'Dysphoria' en el Auditorio Pepe Marchena, poniendo el broche teatral a los últimos días de octubre del Circuito 107.