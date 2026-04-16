Presentadas en Sevilla las dos últimas obras del escritor Ezequiel Martínez sobre las estaciones y el cambio climático

El escritor Ezequiel Martínez, en la presentación de sus dos últimas obras, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comunicador, educador ambiental y escritor Ezequiel Martínez ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla sus dos últimos trabajos como divulgador y poeta. Se trata de 'Emergencia climática', editado por Utopía Libros, y el cuarto poemario de este autor, 'Las estaciones', editado por Karima.

Para la presentación de ambos volúmenes, Martínez se ha rodeado de personalidades como Miguel Delibes de Castro, doctor en Biología y exdirector de la Estación Biológica de Doñana, o Paco Casero, presidente de la Fundación Savia y prologuista de 'Emergencia climática', informa la Diputación en una nota de prensa.

La hispanista Magdalena Romero --prologuista del poemario junto a Lola Almeyda-- ha sido la presentadora en un acto que ha estado amenizado musicalmente por el violonchelista Paco Barranco y en el que el público asistente ha podido participar en un coloquio con Ezequiel Martínez y las otras personalidades integrantes de la mesa.

'Emergencia climática' es un manual "en el que se recogen las evidencias científicas sobre el Cambio Climático cuyas alteraciones ya venimos sufriendo desde hace décadas", ha explicado Martínez, quien recuerda los incendios forestales del pasado verano en la Península Ibérica; la Dana de Valencia de octubre de 2024, o las intensas y prolongadas lluvias de enero y febrero que sufrieron Grazalema, pedanías de Jerez y otras poblaciones andaluzas.

Aunque el autor considera graves las consecuencias de este fenómeno --"el cambio climático es la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI por la acción del hombre"--, también lanza en las páginas de su libro un mensaje de esperanza: "aún estamos a tiempo de mitigar sus efectos".

En cuanto a 'Las estaciones', Martínez ha relatado durante la presentación que fue escrito entre octubre de 2024 y octubre de 2025. "reúne poemas en torno al paso de las diferentes estaciones anuales: Primavera, Verano, Otoño e Invierno". "Ramilletes de Haikus con los que abrimos cada una de las Estaciones, y otros poemas sobre el comportamiento de la naturaleza y de la biodiversidad en las diferentes estaciones, poemas de contenido social y político; otros referidos al Cambio Climático, a la montaña, al mar, al Estrecho de Gibraltar, al amor y a la belleza".

Ezequiel Martínez tiene una larga trayectoria de colaboración con la Diputación de Sevilla en actividades de educación ambiental, además de formar parte del jurado que falla anualmente el Premio al Mejor Aceite Virgen Extra de la Provincia, de las Sierras de Sevilla y el Mejor AOVE Ecológico que convoca esta Institución y que es uno de los más veteranos en la promoción del sector oleícola.