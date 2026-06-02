Trump se enfrenta a Netanyahu por la guerra en Líbano: ¿Qué coño estás haciendo, estás puto loco?

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una reciente visita a la Casa Blanca. - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparle y llamarle "puto loco", tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Oriente Próximo.

"Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", afirmó el presidente estadounidense según dos fuentes conocedoras de la conversación.

Mientras, en otro momento de la llamada, Trump se enfrentó a Netanyahu y le espetó que "qué coño estaba haciendo", en referencia a la escalada militar en Líbano.

La versión oficial de esta llamada es, en cambio más diplomática, y elude cualquier mención a un choque entre ambos dirigentes, que acordaron lanzar de forma conjunta la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, una guerra que ha pasado a tener una escala regional y que se enfoca ahora en la crisis en el paso de Ormuz, bloqueado al comercio internacional.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", afirmó el jefe de la Casa Blanca en un apunte en sus redes sociales, en el que también aseguró haber entablado contactos con el partido milicia chií Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó en un momento en el que se tambalea el proceso con Irán.

Por su lado, Netanyahu ha insistido en sus redes sociales que le confirmó a Trump que "si Hezbolá no cesa de atacar" a ciudades y población israelí, "Israel atacará objetivos terroristas en Beirut". "Nuestra posición se mantiene firme", ha señalado, incidiendo en que el Ejército israelí "continuará actuando según lo planeado en el sur de Líbano".

Las últimas hostilidades a gran escala en Líbano estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la citada ofensiva. Este paso rompió el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.