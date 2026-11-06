La primera edición de Mirador Sur reunirá en Sevilla 14 espectáculos y profesionales de cuatro países

Foto de familia de los participantes en la presentación de la nueva edición de la plataforma de artes escénicas 'Mirador Sur a Escena'. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este viernes la presentación de la primera edición de Mirador Sur a Escena, que se celebrará en La Rinconada del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Según ha informado la institución provincial, el acto ha contado con la presencia de Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla; Raquel Vega, delegada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada; Lucía de Franchi, presidenta de la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA); Isabel Pérez Izquierdo, representante de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía; Sara Rodríguez, de Fundación Unicaja, y José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Tras la edición cero de 2025, la muestra amplía a cuatro días un programa que combina 14 espectáculos con encuentros sobre las condiciones en las que se crean, distribuyen y programan las artes escénicas. Impulsada por ADEA y el Ayuntamiento de La Rinconada, con el apoyo de la Diputación de Sevilla, la iniciativa facilita el contacto entre compañías, distribuidoras y responsables de programación para favorecer la circulación de los espectáculos y su llegada a nuevos públicos.

En su intervención, Casimiro Fernández ha considerado este certamen como "absolutamente necesario en el ámbito de la escena". "Es un proyecto que huye del individualismo y que aspira a crear comunidad, que fomenta el diálogo y la conexión con los diferentes agentes de las artes escénicas. La Diputación, primer programador cultural de la provincia, tenía que estar aquí y tenía que apoyar este Mirador Sur a Escena".

Por su parte, Raquel Vega ha destacado que "La Rinconada se convierte en la capital de la cultura en la provincia de Sevilla con Mirador Sur Escena. Un espacio de reflexión, de encuentro, de redes, de alianza, de mirada crítica, y de mirada común sobre las artes escénicas, ofreciendo nuestras infraestructuras culturales para ese diálogo del sector. También con otras ciudades y con otros países para abordar retos y oportunidades, de la mano de ADEA y la Diputación de Sevilla junto a otras instituciones".