Una profesora víctima del franquismo, en el curso de verano del Consejo Evangélico en la Casa de la Provincia de Sevilla

Foto de familia tras la presentación del curso de verano del Consejo Evangélico de Andalucía, en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha sido escenario, por segundo año consecutivo, del curso de verano que promueve el Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía (CEAA), que lleva el nombre de Carmen Hombre Ponzoa, maestra durante la Segunda República española, socialista, ugetista y protestante.

Ponzoa murió en 1936, víctima del Golpe de Estado franquista y la posterior represión, por su conciencia social, que la llevó a combatir la ignorancia y el analfabetismo y a abogar por la regeneración del sistema educativo español; por su defensa de los derechos e ideas emancipadoras para las mujeres, así como de la libertad de credo religioso, informa la Diputación en una nota de prensa.

El Gobierno de España la reconocía como víctima protestante del franquismo en 2024. Se trata de un seminario que se presenta como un espacio de reflexión y aprendizaje, que ofrece la oportunidad de profundizar en aspectos de crecimiento personal y que, en esta edición 2026, se enfoca en el tema 'Verdad en tiempos de algoritmos: fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales'.

La inauguración ha corrido a cargo del diputado provincial de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco Toajas, y del presidente de CEAA, José Manuel Marín, acompañados por el presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, Iván Pestaña.

Toajas ha señalado "el acierto" y "la oportunidad" de "la decisión del Consejo Evangélico Autonómico Andaluz de aunar formación espiritual y conocimiento científico". "Generar un espacio para la reflexión y el debate, sobre cómo afrontar desde la fe cristiana los retos y desafíos que la sociedad moderna nos plantea, es una muestra del compromiso del Consejo con la obligación moral de contribuir a la construcción de convivencia pacífica".

Por su parte, Marín ha destacado la importancia de mantener vivo el legado de Carmen Hombre Ponzoa, "porque la libertad religiosa y de conciencia nunca deben darse por definitivamente conquistadas y que requieren de constante reconocimiento, valor y defensa".

"Precisamente, este curso pretende honrar su memoria no solo recordándola como figura histórica, sino preguntándonos cómo vivir hoy una fe comprometida en una sociedad llena de desafíos: en una época caracterizada por el enorme desarrollo tecnológico, por la sobreabundancia de información y por la rapidez con la que circulan las ideas, nunca había sido tan necesario aprender a preservar la verdad".

El programa del curso reúne a especialistas de diferentes ámbitos --como Antonio Manuel Simón, historiador, teólogo e investigador; Emilio Carmona, doctor en Bioquímica, investigador y divulgador científico; David Oliver, consultor y experto digital, mentor de entornos digitales, y María José Corral, doctora en Educación y Pedagogía--, para reflexionar sobre distintos aspectos de fe, ciencia, bioética, posverdad, algoritmos y manipulación mediática o educación para la verdad.