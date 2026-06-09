La provincia de Sevilla se llena de teatro y flamenco con las programaciones del Cipaem y del Circuito 107

Archivo - Un fragmento de la obra 'El Rey de la Farándula' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla vuelve a convertirse esta semana en el epicentro de las artes escénicas y el pensamiento gracias al impulso del Circuito Provincial de Artes Escénicas y Musicales (Cipaem) y del Circuito 107 Programa Cultural. En cuanto al primero de ellos, se trata de un consolidado programa en el que participan nueve municipios de la provincia --Alcalá, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera-- que ofrece una programación de primer nivel cofinanciada de forma conjunta por la Diputación y los respectivos ayuntamientos.

Por su parte, el Circuito 107 encarna el firme compromiso del Área de Cultura y Ciudadanía de la institución provincial por dotar de contenido de calidad las agendas culturales de todos y cada uno de los municipios sevillanos, garantizando el acceso a la cultura de los ciudadanos independientemente de la población de su localidad, detalla en una nota de prensa.

La gran cita del Cipaem para esta semana tendrá lugar el sábado 13 de junio, a las 20,30 horas, en el Teatro Villa de Mairena de Mairena del Aljarafe. El espacio acogerá la representación de 'El rey de la farándula', "una sugerente obra" dirigida y protagonizada por Ángel Ruiz, quien comparte reparto en una "magnífica dupla" junto a Bru Ferri. La trama se ambienta en el reinado de Felipe IV, una época de luces y sombras que supuso el máximo apogeo de las artes en el Imperio español con genios como Lope de Vega o Velázquez, pero que también marcó el inicio de la decadencia de los Habsburgo.

En este escenario emerge un personaje misterioso, mezcla de actor, cómico, cantante, bufón y espía, que se convierte en el hilo conductor de este vibrante cabaré del Siglo de Oro, transportando al público entre épocas y desvelando los secretos mejor guardados de la corte.

En lo que se refiere al Circuito 107, arranca su actividad esta semana con una doble propuesta: por un lado, la Casa de la Cultura de Almensilla (20,30 horas) vibrará con el concierto 'Strings Inspiration' a cargo de Protus Marimba Quarter, un innovador conjunto andaluz que explora la percusión para reinterpretar de forma original piezas clásicas desde el Barroco hasta el neominimalismo.

A la misma jornada se suma la moda y el pensamiento con la conferencia Arte y magia en la Costura, impartida por María Ramos en el Salón de Plenos de Burguillos a las 19,30 horas.

El jueves 11, la música de raíz toma el relevo en Santiponce a las 21,30 horas. El patio de la Casa de la Cultura (previa inscripción) será el escenario de La Dézima Musa. Toque, cante y verso, un proyecto de Emilio Villalba y Sara Marina que propone un viaje imaginario por los orígenes del flamenco y la tradición popular.

Al día siguiente, el viernes 12, la agenda se abre a las familias en Montellano. El Teatro José María Pérez Orozco recibirá a las 19,00 horas la obra infantil 'El viajero y la burrita', "una entrañable historia repleta de imaginación que gira en torno a la amistad y los sueños compartidos".

El broche de oro del circuito se vivirá el sábado 13 en tres localidades. La mañana comenzará en Peñaflor a las 11,00 horas con la conferencia recital 'El himno de Andalucía', un testamento hecho música en el Ayuntamiento, donde el investigador José María Diéguez García desgranará la evolución histórica del himno autonómico.

Ya por la tarde, a las 20,00 horas, el flamenco inundará la provincia; el Teatro Municipal Carlos Álvarez-Novoa de Palomares del Río acogerá el recital de la reconocida cantaora Coral de los Reyes y su fusión de raíces gitanas, mientras que el Teatro Municipal de Gelves albergará el encuentro 'Diálogo entre flamenc@s' de la mano de Palop Flamenco, una cita centrada en visibilizar el papel fundamental de la mujer en este arte.

Esta intensa programación semanal evidencia que, para la Diputación de Sevilla, las partidas económicas empleadas en cultura no suponen un gasto, sino una inversión social y de futuro. La cultura se consolida, así, como el gran eje de cohesión territorial y social de la provincia, siendo la administración provincial la que más fondos aporta al sostenimiento y la supervivencia de los espacios escénicos municipales.

Además de garantizar la vida de estos recintos, la institución ejerce de motor económico sosteniendo de forma directa al sector de las artes escénicas y demostrando su apuesta firme por el futuro con la proyección actual de seis nuevos teatros en la provincia.