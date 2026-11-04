La Puebla de los Infantes (Sevilla) promueve la primera traducción íntegra de 'Ciudades y tierras salvajes de Andalucía'

Presentación en la Casa de la Provincia de la primera traducción íntegra de 'Ciudades y tierras salvajes de Andalucía', de Antígona Márquez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 175 aniversario de la primera edición del original, el Ayuntamiento de la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes y la Editorial Nazarí han promovido la edición de la que es la primera traducción íntegra al español de la misma, a cargo de la escritora, traductora y psicóloga local Antígona Márquez.

Ha sido la propia autora de la traducción quien ha presentado esta novedad editorial junto al alcalde y diputado provincial, José María Rodríguez, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, informa en una nota de prensa.

Para Antígona Márquez, 'The Cities and Wilds of Andalucia (1849)' es "uno de los mejores ejemplos de literatura de viajes". Márquez ha explicado también la circunstancia que la ha llevado a la traducción de este volumen. "La segunda edición de la obra original, publicada en 1850, se la compré al librero y bibliófilo londinense Paul Orssich. Me costó 320 libras esterlinas y, desde entonces, prosigue mi labor de divulgación de la vida y obra de Robert Dundas Murray en nuestra tierra".

La obra, cuya portada se dedica a la Giralda de Sevilla, contiene un estudio bibliográfico inédito sobre Murray, joven de ascendencia noble y uno de los viajeros menos conocidos del romanticismo tardío. Además, entre otras curiosidades se encuentran pasajes literarios relacionados con una parte esencial del patrimonio histórico y monumental de La Puebla de los Infantes, como es su castillo medieval y el paraje natural Las Callejuelas.

Como ha explicado el alcalde puebleño, el Ayuntamiento ha preparado un vinilo "que ilustra parte de su historia vinculada a este viaje con motivo de unas jornadas patrimoniales que se celebrarán en la localidad en este mes de noviembre, en las que Antígona Márquez pronunciará una ponencia que dará protagonismo a la literatura de viajes decimonónica en nuestra provincia".

Antígona Márquez se formó como psicóloga, especializada en neuropsicología geriátrica. Desde 2018, colabora activamente en el proyecto 'Conoce Tus Fuentes' del Instituto Universitario de Investigación del Agua de la Universidad de Granada. Además, ha ejercido como guía de turismo en el municipio de La Puebla de los Infantes y es colaboradora en revistas culturales de la comarca de la Sierra Morena de Sevilla, como la Asociación Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda de Constantina y la Asociación de Cazalla José María Osuna.

Asimismo, es autora del libro 'Pensamiento, memoria y reflexión. Rvdo. Sr. D. Miguel Rastrojo Romero: 7 sesiones con un sacerdote' (2024, Diputación de Sevilla) y de 'Jabato, el bandolero alegórico. Historia oral de una leyenda' (2025, Diputación de Sevilla).