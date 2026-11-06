Rubén Sánchez presenta su libro '99 Fraudes' en Sevilla con una charla sobre actualidad con Javier Aroca

Presentación del libro de Rubén Sánchez en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El activista por los derechos de los consumidores y responsable de Facua, Rubén Sánchez, ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su último libro, titulado '99 fraudes: así nos engañan', en el que recopila 99 editoriales del pódcast 'En Ocasiones Veo Fraudes'.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, a través de estos testimonios, Sánchez ha narrado la lucha diaria de Facua en defensa de los derechos de los consumidores frente a abusos empresariales, la pasividad de ciertos políticos y los negocios levantados a base de mentiras y odio.

Para Sánchez, '99 fraudes: así nos engañan' ha supuesto "una llamada a la acción, a organizarse y a recuperar herramientas colectivas frente a una batalla en la que las grandes corporaciones y redes sociales van ganando terreno".

Editado por Facua, el volumen ha contado con un prólogo del periodista Javier Ruiz y la bienvenida del acto de presentación del libro ha corrido a cargo del coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, quien ha puesto de relieve que "la Casa de la Provincia de la Diputación está fortaleciendo con eventos de este tipo su apuesta de ser centro de debate y de diálogo y de tomar el pulso social en los temas de referencia que marcan la actualidad".

Para presentar el libro Sánchez ha escogido el formato de mantener una conversación distendida precisamente sobre la actualidad política y social con el articulista y tertuliano Javier Aroca.

Juntos han desgranado sus opiniones sobre temas como la justicia igualitaria y democrática y sus relaciones con la política; los negocios de la desinformación; los nuevos horizontes para la izquierda política internacional, tras la reelección de Lula da Silva en Brasil; el papel de los demócratas en las redes sociales para posicionar mensajes de progreso a pesar de las tiranías de los algoritmos o la sinergia concertada entre las instituciones y la calle en materia de vivienda, entre otras.