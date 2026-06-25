'Sabores de la Provincia de Sevilla' se suma a una nueva edición de 'Terrazeando, ando' impulsada por los hoteleros

Foto de familia tras la presentación de la iniciativa de los hoteleros 'Terrazeando, ando', en la que colabora Prodetur - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Prodetur, a través de su marca promocional 'Sabores de la Provincia de Sevilla', colabora un año más en la campaña 'Terrazeando, ando', una iniciativa impulsada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP) para poner en valor las terrazas, azoteas, patios y jardines de establecimientos hoteleros como espacios de encuentro, ocio y disfrute durante la temporada estival.

La campaña se desarrollará entre el 26 de junio y el 30 de septiembre y contará con la participación de 40 establecimientos hoteleros, de los que cinco se encuentran en municipios de la provincia: Alcázar de la Reina, de Carmona; Ilunion Alcora, de San Juan de Aznalfarache; Casa Manolo Mayo, de Los Palacios y Villafranca; Vértice Aljarafe, de Bormujos; y LB Lebrija Hotel & Terraza, informa en un comunicado.

Con esta acción, la citada asociación promociona los espacios exteriores como una experiencia singular vinculada al verano en Sevilla, y cada vez más extensible al resto del año, capaz de atraer tanto al visitante que llega al destino como al público de proximidad interesado en descubrir nuevas propuestas de ocio y gastronomía.

Además, este año la campaña incluye una acción promocional en redes sociales bajo el nombre 'Cóctel Sevilla en verano' mediante la que se sorteará una noche de hotel para dos personas entre todos los participantes.

El acto de presentación de esta nueva edición ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el presidente de la AHSP, Jorge Castilla, y la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

En torno a la campaña, Rodríguez Hans ha destacado que "esta iniciativa, ya consolidada, representa muy bien la forma que tenemos de vivir en Sevilla y de compartir nuestros espacios". El vicepresidente de Prodetur ha subrayado, además, la importancia de seguir incorporando establecimientos de los municipios sevillanos, "para que quienes nos visitan descubran que Sevilla es una provincia llena de lugares únicos".

En este sentido, el vicepresidente ha valorado el papel de 'Sabores de la Provincia de Sevilla' como "un embajador de lo nuestro, capaz de trasladar al visitante la excelencia de nuestros productos".