San Nicolás del Puerto (Sevilla) pretende dinamizar el turismo con el nuevo festival 'Generación Zombie'. - DIPUTACIÓN SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de San Nicolás del Puerto acoge este viernes y sábado la primera edición de 'Generación Zombie', un nuevo festival que nace con el objetivo de convertirse en "cita de referencia" dentro del calendario estival de la provincia, combinando música en directo, naturaleza y turismo experiencial.

Según ha informado Diputación de Sevilla en una nota, esta iniciativa, con vocación de continuidad, busca reforzar la oferta cultural y turística de la Sierra Morena, contribuyendo así a la dinamización económica del municipio. Además, la propuesta pretende atraer visitantes, favorecer las pernoctaciones y poner en valor los recursos patrimoniales, gastronómicos y paisajísticos de San Nicolás del Puerto, "uno de los enclaves más representativos de la comarca".

Asimismo, la programación del festival reunirá actuaciones de tributos a grupos tan populares como Estopa y Los Delinqüentes, además de bandas de versiones y sesiones de DJ, en una propuesta orientada a un público intergeneracional y concebida para disfrutar de la música en un entorno natural privilegiado.

En esta línea, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que "cada vez que un municipio es capaz de crear un evento que atrae visitantes, estamos generando oportunidades para su gente". Además, "lo más importante de iniciativas como esta es que consiguen que la gente tenga una razón más para venir a nuestros pueblos, quedarse, disfrutar de ellos y volver", ha subrayado, poniendo el acento en que "esa es la mejor promoción turística que podemos hacer, ofrecer experiencias que unen música, naturaleza y el encanto de nuestra provincia".

Por su parte, desde el Ayuntamiento han señalado que "la intención es que 'Generación Zombie' se convierta en una marca reconocible dentro del panorama de festivales de la provincia de Sevilla, diferenciándose por su entorno natural, su ambiente cercano y la combinación de música, turismo y experiencias que ofrece a sus asistentes".

Concretamente, la programación de la primera edición de 'Generación Zombie' arranca este viernes 10 de julio, a partir de las 23,30h, con la actuación de Extopa, una banda tributo que rendirá homenaje al repertorio de Estopa. A continuación, desde la 1,00h, el grupo No Hay Pop Sin Tres ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop y el rock en castellano, antes de que DJ Juanpe cierre la primera jornada con una sesión musical a partir de las 2,30h.

La segunda jornada, el sábado 11 de julio, dará comienzo también a las 23,30h con Maleantes, banda tributo a Los Delinqüentes, que llevará al escenario el característico sonido de la formación jerezana. A la 1,00h será el turno de Paradise, con un repertorio dedicado a los grandes clásicos del pop y el rock de todos los tiempos, mientras que el broche final del festival correrá a cargo de DJ Andrew Thomas, que ofrecerá una sesión desde las 2,30h para poner el cierre a esta primera edición del festival.