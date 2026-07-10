Santiponce (Sevilla) programa "dos noches de música con alma" en su teatro romano milenario

Imagen de la presentación de los eventos musicales. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SANTIPONCE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Santiponce tiene programadas "dos noches de música con alma en un Teatro milenario", que se traduce en dos eventos musicales que tendrán lugar en este mes de julio, efectivamente con el Teatro Romano de Itálica como emplazamiento.

Se trata de la séptima edición del Festival Flamenco 'Rufo de Santiponce', el viernes 17, y de la actuación de una de las artistas musicales más interesantes de la actualidad, Argentina, con su espectáculo 'Flamenco, Copla y Fado', el sábado 18, tal y como ha señalado Diputación en una nota de prensa.

La presentación de los pormenores de ambos espectáculos ha tenido lugar en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y ha corrido a cargo de la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santiponce, Carolina Casanova, acompañada por el guitarrista Marcos Serrato y la propia cantaora Argentina.

"Como cada verano, el Ayuntamiento de Santiponce quiere potenciar el municipio y su patrimonio, sobre todo con respecto a los dos grandes monumentos que se encuentran en su término municipal", ha subrayado la delegada, al tiempo que ha afirmado que "estas dos actuaciones se realizan contando con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía y animamos a la ciudadanía de toda nuestra comarca a disfrutar de ambas veladas musicales, que son variadas aunque ambas aportarán jondo y pureza, además de la frescura de una voz joven, como la de Argentina, máxima figura que une la música de siempre con la actual, en una simbiosis llena de pureza y verdad".

El viernes 17, a las 22,00 horas, el cartel del Festival Flamenco 'Rufo de Santiponce' incluye a los cantaores Miguel Tena y Antonio Reyes; las guitarras de Marcos Serrato, Ángel Caro, Nono Reyes y Marcos de Silva; a las palmas Tate Núnez, Cepa Núnez, Manuel Valencia y Manuel Bejaranoa; al baile, Lucía La Bronce; percusión de El Chupete y, actuando con Lucía La Bronce, el cante y las palmas de Cristina Tovar, Inma La Carbonera y Tremendo Hijo.

El sábado 18, a las 22,00 horas, tendrá lugar la actuación de Argentina, en 'Flamenco, Copla y Fado'.