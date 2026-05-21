Sensores inteligentes para planificar flujos turísticos en las comarcas de Sierra Morena y Doñaña

Uno de los sensores inteligentes que se están instalando en el castillo de El Real de la Jara. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Informática Provincial de la Diputación de Sevilla (Inpro), junto con 15 municipios de las comarcas de Sierra Morena y Doñana, sigue avanzando en la implantación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), incorporando nuevas herramientas tecnológicas para mejorar, gestionar y planificar la actividad turística.

Uno de los hitos recientes del proyecto ha sido la instalación de sensores inteligentes de afluencia, que permitirán monitorizar la afluencia y movilidad de visitantes en sus núcleos urbanos y enclaves de interés. La actuación contempla la instalación de un total de 40 dispositivos inteligentes de este tipo distribuidos entre los municipios participantes, explica la Diputación en una nota de prensa.

Los sensores recopilan información agregada y anonimizada sobre la movilidad y presencia de dispositivos móviles en diferentes espacios exteriores e interiores. El PSTD Sierra Morena de Sevilla abarca los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. Este proyecto cuenta con una subvención aprobada de 2.930.000 euros.

Por su parte, el PSTD de Doñana incluye a Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa, con una subvención de 2.930.720 euros. Ambos proyectos forman parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Andalucía (Programa Extraordinario 2021), integrado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos y financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La financiación se enmarca en el Componente 14 'Plan de modernización y competitividad del sector turístico', destinado a impulsar la sostenibilidad y digitalización de los destinos.

TECNOLOGÍA PARA ANALIZAR FLUJOS DE VISITANTES

El proyecto tiene como principal objetivo cuantificar, de forma completamente anónima y conforme a la normativa vigente de protección de datos, el tránsito de visitantes y turistas en puntos de interés turístico, naturales y patrimoniales de ambos destinos.

Gracias a esta información, las entidades gestoras y los ayuntamientos podrán conocer con mayor precisión el impacto real del turismo en el territorio, optimizar la planificación de servicios públicos, mejorar la gestión de recursos turísticos y avanzar hacia un modelo de destino más sostenible, eficiente e inteligente.

La solución incorpora además una plataforma tecnológica en modalidad SaaS que centraliza toda la información recogida por los sensores y facilita su análisis mediante dashboards interactivos y cuadros de mando avanzados.

Entre los principales indicadores que podrá ofrecer el sistema destacan el número de visitas a un punto de interés; el tiempo medio de estancia; los flujos de itinerancia entre distintos puntos turísticos; la distribución temporal de visitantes por franjas horarias y fechas o las comparativas históricas y análisis acumulados de afluencia.

Asimismo, la herramienta permitirá representar gráficamente patrones de movilidad y comportamiento turístico, generando informes configurables que facilitarán la toma de decisiones por parte de las administraciones locales y gestores turísticos.

DESTINOS TURÍSTICOS MÁS SOSTENIBLES E INTELIGENTES

Con esta actuación, Sierra Morena de Sevilla y Doñana continúan avanzando en la implantación de soluciones innovadoras vinculadas a los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), apostando por el uso de tecnologías IoT, análisis de datos y herramientas de inteligencia turística para mejorar la experiencia del visitante y favorecer una gestión más sostenible y equilibrada del territorio.

El proyecto permitirá, además, disponer de información objetiva y actualizada sobre la presión turística en determinados espacios, contribuyendo a una mejor conservación de los recursos naturales y patrimoniales y al diseño de estrategias basadas en datos reales de comportamiento turístico.