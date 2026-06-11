Interceptan un tractor que remolcaba una lancha con más de 3.300 litros de combustible en Cuevas del Almanzora (Almería)

Tractor con la embarcación semirrígida intervenida por la Guardia Civil en Cuevas del Almanzora (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a tres personas tras interceptar en Cuevas del Almanzora (Almería) un tractor que trasladaba una embarcación semirrígida de alta velocidad con 3.375 litros de combustible, en una actuación que ha permitido incautar una lancha valorada en más de 400.000 euros y que ha generado una situación de "riesgo manifiesto" por el almacenamiento de gasolina a unos 150 metros de una zona residencial.

En el interior de la embarcación se hallaron 135 garrafas de gasolina de 25 litros de capacidad, además de diversos víveres y una antena GPS, elementos compatibles con labores de abastecimiento y apoyo logístico a otras embarcaciones empleadas por organizaciones criminales.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de contrabando, contra la seguridad colectiva por riesgos catastróficos y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, Plaza 1, según ha informado la Comandancia en una nota.

La actuación se ha desarrollado por el Destacamento Fiscal y Fronteras de Garrucha en el marco de los servicios que la Guardia Civil mantiene para prevenir y perseguir actividades relacionadas con el narcotráfico y las redes logísticas que lo sustentan.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando una patrulla en servicio de la Guardia Civil de Garrucha detectó actividad sospechosa en una zona próxima a la costa, en las inmediaciones de la desembocadura del río Almanzora.

Los agentes localizaron un tractor con un remolque sobre el que se trasladaba la embarcación, de 12,5 metros de eslora y 3,5 metros de manga, equipada con cuatro motores de 350 caballos de vapor cada uno. Por sus dimensiones y por la potencia instalada, está considerada "género prohibido" conforme a la normativa de contrabando, por lo que fue aprehendida junto al tractor y al remolque utilizados para su transporte.

La Guardia Civil ha señalado además que la gran cantidad de combustible almacenado y transportado sin las debidas medidas de seguridad generaba un "importante riesgo" para la seguridad pública, especialmente por la proximidad de viviendas habitadas, ante la posibilidad de que se produjeran "consecuencias de especial gravedad" en caso de accidente.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las investigaciones posteriores, desarrolladas de forma conjunta por las Unidades de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Almería, han permitido la localización e investigación de tres individuos con "fundados indicios de participación en el entramado logístico".

La investigación continúa abierta para el esclarecimiento completo de los hechos, con ramificaciones identificadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

El instituto armado ha solicitado la colaboración ciudadana para comunicar cualquier actividad sospechosa relacionada con movimientos inusuales de embarcaciones, combustible o vehículos en zonas costeras, a través del teléfono 062, la web del cuerpo y la aplicación 'AlertCops', incluso de forma anónima.