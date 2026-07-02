UPO, Diputación de Sevilla y Fundación Cajasol abren la convocatoria de los 'VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa'

Foto de familia con las galardonadas en los Premios ROMA - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) abre este miércoles, 1 de julio, la convocatoria de los 'Premios Universidad, Mujer y Empresa', una iniciativa que dar visibilidad a mujeres cuyas trayectorias están dejando huella en la provincia de Sevilla. En esta octava edición, los galardones cuentan con el respaldo estratégico de la Diputación de Sevilla, que impulsa con una financiación de 15.000 euros a través del Área de Concertación; así como de la Fundación Cajasol.

Los premios se articulan en cinco categorías que abarcan distintos ámbitos profesionales, empresariales y creativos. El premio 'Mujer STEM' distingue a quienes hacen avanzar la ciencia, la tecnología y la investigación en disciplinas como las matemáticas, ingenierías, física o ciencias de la salud;, mientras que 'Mujer en Alta Dirección Empresarial' reconoce a quienes dirigen organizaciones o han fundado sus propias empresas "desde un compromiso firme con la igualdad y el liderazgo femenino", informa en un comunicado.

La categoría 'Mujer Emprendedora' premia a empresarias referentes por su trayectoria, visión estratégica y capacidad de innovación; 'Mujer Arte y Cultura' destaca a creadoras con una trayectoria sobresaliente en disciplinas como la música, la arquitectura, el teatro, la danza, la fotografía, la pintura, la escultura o la literatura; y 'Mujer Deporte' pone en valor a quienes impulsan el desarrollo, la promoción y la profesionalización de la práctica deportiva como un referente de beneficio personal y social.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto del 1 al 24 de julio de 2026 (ambos inclusive). Podrán proponer candidatas tanto personas particulares como empresas, entidades o instituciones de cualquier sector, siempre que las mujeres propuestas estén vinculadas a Sevilla o su provincia por nacimiento, residencia o actividad profesional; y que no hayan resultado ganadoras en ediciones anteriores.

El formulario de inscripción debe descargarse en la web del Consejo Social ('www.upo.es/consejo- social') y, una vez cumplimentado, enviarse obligatoriamente de forma digital a la dirección de correo electrónico oficial: 'premioscsupo@upo.es'.

Con esta nueva edición, el Consejo Social de la UPO renueva su apuesta por una sociedad más igualitaria y por proyectar referentes femeninos cercanos y actuales, capaces de inspirar a las próximas generaciones y de consolidar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos estratégicos.

Esta colaboración se enmarca dentro de una línea de subvenciones más amplia que inyecta un total de 109.918 euros a las universidades públicas de la provincia. Gracias a este fondo, la Diputación también respalda económicamente este año la XXIV edición de los Cursos de Verano de la UPO en Carmona, con una dotación de 65.000 euros.