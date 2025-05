Bogas (Endesa) apuesta por "más generación síncrona" e invertir en la red para evitar nuevos apagones

Apunta a "más estrés en el sistema" con eólica y solar porque "no son capaces de regular tensión y frecuencia"

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señala que "con más generación síncrona" --como pueden ser las centrales hidroeléctricas o nucleares-- la probabilidad de que haya un nuevo apagón "es bastante menor", además de apostar por la necesidad de invertir en la red eléctrica.

Durante su intervención en el Foro del Noroeste, que organiza Prensa Ibérica en Santiago, Bogas ha expresado que "sí que es cierto" que "cada vez que vas desarrollando un sistema donde vas metiendo una serie de potencias que se llaman asíncronas, es decir, la eólica y la solar, que no son capaces de regular tensión y frecuencia, y vas reduciendo las síncronas, que son capaces de regular tensión y frecuencia, pues estás poniendo más estrés en el sistema".

Si bien considera que la red eléctrica española es "bastante buena", remarca la necesidad de inversiones para atender al crecimiento de la demanda, pues en Andalucía "no está tan mallada como otras zonas de España". También expone que las interconexiones con Francia son "muy débiles". Todo ello es "una serie de cosas que se está tardando en hacer".

Asegura que "ha sido absolutamente increíble que hubiera ocurrido" el apagón y opina que Red Eléctrica es "realmente responsable de mantener el sistema equilibrado y fiable". Dice que se habla de una pérdida de 15.000 megavatios en cinco segundos, pero eso "no es una explicación", pues "por muy rápido que vayan cayendo", "el sistema tiene que ser capaz de recuperarse".

Recuerda que "todavía no se ha despejado cuál ha podido ser la razón". Pese a que "no se descarta" un ataque cibernético, en su opinión no se debe a esta cuestión.

"ME PREOCUPA LA OLA CONTRA LAS RENOVABLES"

No obstante, el consejero delegado de Endesa ha aclarado que "no hay que preocuparse" por las renovables y ha remarcado que en Galicia hay unos recursos eólicos "fantásticos" y está "muy contento" con los parques operativos.

"Me preocupa la ola en contra del desarrollo de más energía renovable", ha señalado, advirtiendo sobre "una oposición radical" a lo que considera una "potencialidad" del noroeste. De hecho, ha lamentado que la "judicialización" de proyectos eólicos en Galicia "crea una incertidumbre muy fuerte".

En una cita en la que posteriormente han intervenido los presidentes autonómicos de Galicia (Alfonso Rueda), Asturias (Adrián Barbón) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), Bogas ha lamentado que "no hay coherencia" en la regulación entre comunidades, por lo que ha pedido que haya "más coordinación, si es posible, entre gobiernos autonómicos" y se regule para "incentivar las inversiones".

