Unos 140 estudiantes de FP completarán su formación en empresas de la industria química de Huelva

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en su visita a Enagás. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha visitado este martes las instalaciones de Enagás, empresa de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) donde alumnos completan su formación. Así, este curso unos 140 alumnos de 14 centros docentes realizarán su formación en 14 empresas de la industria química de Huelva.

En una nota, la Junta ha destacado que esta visita "subraya el firme compromiso de la Consejería con la Formación Profesional dual, una modalidad que conecta directamente a los estudiantes con el mundo laboral, ofreciéndoles una experiencia práctica en entornos industriales reales".

Durante su recorrido, la consejera ha conocido las "impresiones y experiencias" de los futuros profesionales, y ha puesto en valor la importancia de esta formación para su desarrollo y empleabilidad. En declaraciones a los periodistas, María del Carmen Castillo ha afirmado que "es fundamental que nuestros jóvenes adquieran las competencias que demanda el mercado laboral, y la industria química de Huelva es un claro ejemplo de un sector con gran capacidad de absorción de talento cualificado".

En el caso de Huelva se ha apostado por enseñanzas vinculadas a sectores productivos emergentes y con "mayor empleabilidad", con una especial incidencia en la transformación digital o el transporte y la logística. En este sentido, destaca el Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico en Palos de la Frontera (Huelva) o el Curso de Especialización de Grado Superior de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación en Huelva capital.

Respecto a la oferta de plazas para el curso 2025/26 en la provincia onubense, la consejera ha recordado que son un total de 10.608 plazas de nuevo ingreso en FP, lo que supone "un crecimiento de 2.986 plazas en siete años, es decir, un incremento del 39% respecto al curso 2018/19".

Igualmente, Castillo ha señalado que es "esencial la colaboración entre la Consejería, asociaciones como Aiqbe y las empresas para garantizar que la FP se adapte a las necesidades productivas y ofrezca oportunidades reales de futuro a nuestro alumnado".

Los estudiantes que completarán su formación serán de las familias profesionales de Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Informática y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; Química y Seguridad y Medio Ambiente.