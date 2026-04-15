Unos 2.000 estudiantes participan en Andújar (Jaén) en la III Feria Provincial de Formación Profesional

Celebración de la III Feria Provincial de Formación Profesional. - JUNTA

ANDÚJAR (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Unos 2.000 estudiantes han participado este miércoles en Andújar (Jaén) en la III Feria Provincial de Formación Profesional, donde se han dado cita más de 40 expositores.

El Pabellón Ferial ha acogido este espacio de información compartido entre estudiantes, familias, centros educativos, empresas y la comunidad en general, donde los asistentes han tenido la oportunidad de explorar la oferta de programas de FP, conocer las demandas del mercado laboral actual y futuro, así como interactuar con expertos en diversos campos profesionales.

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano; el alcalde, Francisco Carmona, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, han asistido a este evento.

Ha estado conformado por diferentes estands, en los que profesorado y alumnado de 43 centros educativos jiennenses han explicado el contenido y las salidas profesionales de los ciclos formativos que imparten. Además, han estado presentes la Cámara de Comercio de Andújar, Andalucía Emprende, el área de Formación del Ayuntamiento de Andújar, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Bomberos, según ha informado la Junta.

A lo largo de la mañana, ha recibido la visita de 30 centros educativos de la provincia, cuyo alumnado ha podido informarse sobre la oferta formativa y sus posibilidades de inserción laboral. También se han desarrollado actividades, como el taller práctico 'La importancia de la imagen en el CV: foto y vídeo' y el desafío 'Empresa-FP Dual: soluciones con talento joven", en la que cinco empresas han interactuado con alumnado de FP Dual.

Además, se han llevado a cabo entrevistas rápidas entre empresas y estudiantes, con reconocimiento a los tres perfiles más destacados, el taller 'Linkedin y marca personal y profesional' y un 'kahoot' de FP Dual en las distintas zonas habilitadas del pabellón, todas ellas organizadas por la Cámara de Comercio de Andújar.

Al finalizar la jornada, ha tenido lugar un almuerzo empresarial: 'Empresa y FP Dual. Formando el talento del futuro', donde han participado representantes de 50 empresas.

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha realizado otras iniciativas, como la actividad 'Conoce Andújar y su patrimonio' y un taller de educación ambiental en el Cercado de Ciprés, así como la proyección del documental 'Andalucía salvaje: la tierra del lince ibérico'.