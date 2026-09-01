El 95% del alumnado de Córdoba del Primer ciclo de Infantil tiene educación gratuita este curso

Una escuela infantil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 95% de los 8.706 niños de Córdoba escolarizados en el inicio del curso 2026/2027 en el primer ciclo de Infantil (0-3) dispone de educación gratuita, después de que la Junta de Andalucía haya ampliado esta medida al tramo de los alumnos de un año.

Tal y como ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, de este modo, el coste del servicio de atención socioeducativa para 8.271 alumnos, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, lo asume la administración autonómica.

Según los datos de matriculación registrados a día hoy, un total de 8.706 menores de tres años inician el próximo jueves 3 de septiembre el curso escolar 2026/2027 en las escuelas y centros de educación infantil de Córdoba. Esta cifra supone 270 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año. Así, la distribución es la siguiente: en cero años son 621 niños, en un año 3.516 y en dos 4.569 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

El avance hacia la gratuidad se inició el curso pasado en el tramo de 2 años, y se ha ampliado este curso a los escolares de 1 año, con el objetivo de fomentar la escolarización temprana, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras, así como de apoyo al sector. En el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, 186 niños, también disponen de educación gratuita.

La previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/2028, alcanzando así al ciclo al completo. La inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de 1 año en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58% de incremento respecto a 2018.

MÁS DE 11.900 PLAZAS

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 9.900 niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso la Junta ha ofertado 11.921 plazas. Córdoba cuenta para este ciclo con una red de 249 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 60,14% (16 puntos más que en 2018), la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que a partir de enero de 2027 pasará a 250,15 euros, por acuerdo con el sector. A fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 07,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.