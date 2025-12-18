Alumnos del IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería ganan el certamen de vídeos de TikTok para prevenir el VIH

Entrega del premio al grupo ganador del concurso de vídeos de TikTok para la prevención de VIH. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis alumnos de 3º de ESO del IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería (Almería) han ganado el concurso de vídeos de TikTok para fomentar la prevención de VIH convocado por la Delegación Territorial de Sanidad junto a los distritos y áreas sanitarias a través de las enfermeras referentes.

El delegado territorial de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, ha entregado el premio al grupo ganador de este certamen, que tiene como objetivo "concienciar y sensibilizar al alumnado" sobre la "prevención del contagio del VIH y frenar el incremento de nuevos casos entre la población joven".

Según ha indicado la Junta en una nota, el certamen ha consistido en la elaboración de vídeos originales, con una duración máxima de dos minutos, en los que el propio alumnado ha sido protagonista del mensaje de concienciación, fomentando la reflexión y el cambio de actitudes entre sus iguales.

El jurado ha valorado especialmente la claridad del mensaje preventivo, la creatividad, la interpretación, la calidad del sonido y el protagonismo del alumnado, que ha contado con la orientación del profesorado durante el proceso.

Bajo el lema 'Protégete frente al VIH', la temática del concurso ha girado en torno a la importancia de la prevención de esta infección y al uso responsable de los métodos de protección, con el objetivo de contribuir a la difusión de una cultura preventiva y de responsabilidad en materia de salud sexual.

Los vídeos presentados debían ser inéditos, no haber sido premiados en otros certámenes y ajustarse a los requisitos técnicos establecidos, permitiéndose el retoque digital siempre que no alterase la esencia del mensaje.

Los trabajos fueron presentados a través de la enfermera referente del centro educativo antes del 20 de noviembre de 2025. Tras la visualización de todas las propuestas, el jurado seleccionó tres finalistas, de entre los cuales se eligió al grupo ganador, que ha recibido un premio como reconocimiento a su talento, esfuerzo y creatividad.