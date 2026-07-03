Andalucía aprueba ayudas a comedores en la concertada y la compensación de 115 euros por niño en guardería

Archivo - Aula de una escuela infantil en Andalucía. - ESCUELAS INFANTILES UNIDAS - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha convocado las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a comedores escolares de centros privados concertados --sostenidos con fondos públicos-- a fin de facilitar la permanencia en el sistema y la conciliación familiar.

La cuantía máxima de las subvenciones será de 3.359.031 euros. El coste diario por usuario de comedor para esta convocatoria se fija en 5,5 euros (IVA incluido), con un incremento del 15% para los centros específicos de educación especial.

Así figura en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press. A estas subvenciones pueden concurrir los centros docentes privados de educación especial y aquellos con planes de compensación educativa. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 15 de diciembre de 2026.

La Consejería tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes para dictar la resolución y notificación del procedimiento. Igualmente, en el BOJA de este viernes, está publicada la resolución dictada por el departamento que dirige en funciones María del Carmen Castillo con la "fórmula de compensación económica" a las guarderías concertadas.

Así, estos centros de primer ciclo de Educación Infantil percibirán 115 euros por cada niño matriculado al término de formalización en el procedimiento ordinario para el curso escolar 2026/2027. Además, aplicará 1.200 euros por cada unidad de 0 años; 1.300 para unidad de un año y de 1.800 euros por unidad de dos años.

Esta compensación económica será abonada en el mes de septiembre de 2026 a "todas las entidades que participan en la gestión de las ayudas", como así se pactó con el sector para dotarlo de liquidez desde el inicio del curso.