Andalucía dará cerca de hasta 500 euros al mes a alumnos de FP y enseñanzas artísticas con una Erasmus+

Archivo - La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (3d), en el Parque Energético de Moeve en Huelva. Imagen de archivo. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía destinará hasta un máximo de 497 euros al mes a cada alumno de Formación Profesional de grado superior y de enseñanzas artísticas superiores que haya resultado beneficiados con una beca Erasmus+ para el curso 2026/2027. El curso pasado, la cuantía máxima era de 473 euros mensuales, por lo que la ayuda ha subido 24 euros. Así figura en la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.

El departamento de María del Carmen Castillo dispone de dos tipos de aportaciones complementarias de la Junta de Andalucía: la aportación base y la especial --ésta última la percibirán los que sean beneficiarios de becas y ayudas al estudio del Estado y los que acrediten su condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional en España--.

En la orden se establecen hasta tres grupos de países como destino del programa Erasmus+. En el primer grupo se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Para los de este grupo, la ayuda será de hasta 497 euros mensuales --entre base y especial--.

En el grupo 2 están Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, República Chena y Portugal. Las ayudas para los beneficiarios de este grupo es de hasta 373 euros al mes. En el último grupo se sitúan Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia y Turquía --hasta 193 euros mensuales--.

La participación del alumnado de grados superiores de FP y de enseñanzas artísticas superiores en el programa de movilidad internacional de la UE Erasmus+ "contribuye notablemente a mejorar su nivel de competencias y capacidades, claves para la inserción laboral".

"Los jóvenes que estudian o realizan prácticas en otros países no sólo adquieren conocimientos en disciplinas específicas sino que también aumentan sus capacidades de desenvolverse en entornos culturales diferentes y otras capacidades transversales claves, que son muy valoradas por los empleadores y favorecen el emprendimiento", argumenta la Junta en la orden publicada en el BOJA.