Alumnos asisten a una jornada de divulgación científica organizada por el CSIC. - CSIC

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la primera Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia (Eandec) para el periodo 2026-2030, coordinada por la Consejería de Educación y el Consorcio Parque de las Ciencias de Granada. Su objetivo es identificar las necesidades y principales retos a los que se enfrenta la educación en este ámbito y establecer las prioridades de futuro y recomendaciones colectivas para la "implementación equitativa, inclusiva y justa" de la divulgación educativa de la ciencia.

Tal como ha explicado la Junta en una nota, desarrolla doce programas y ocho objetivos estratégicos hasta 2030, con distintos sectores de la comunidad educativa como destinatarios y un presupuesto de 57.374.703,17 euros. Además, la estrategia pretende aumentar en un 5% el grado de motivación del alumnado no universitario en el aprendizaje de materias Steam y la vocación científica, así como incrementar en un punto la nota media en estas disciplinas en el último curso de cada etapa educativa.

Respecto al profesorado, el objetivo es ampliar su formación permanente en estas especialidades y lograr que el número de docentes de niveles no universitarios que aplican metodologías activas, contextualizadas y prácticas en materias Steam, basadas en esta estrategia, aumente en un 50% más en diciembre de 2030 respecto a los datos de 2026. Asimismo, se sientan las bases para reducir en un 15% la brecha en el rendimiento de las competencias matemática y científica de los colectivos vulnerables (alumnado de zonas desfavorecidas y mujeres, especialmente) respecto al alumnado general para 2030.

Otro de los objetivos es incrementar en un 10% la tasa de matriculación femenina en itinerarios Steam de niveles no universitarios para diciembre de 2030, tomando como referencia los datos del curso 2023-2024, así como aumentar en un 10% la participación de las familias en las acciones de formación y divulgación científico-tecnológica del alumnado no universitario para 2030, tomando como referencia el registro de asistencia de 2026, con el fin de fortalecer el acompañamiento familiar en las etapas educativas no universitarias.

La estrategia profundizará en la enseñanza de las ciencias desde edades tempranas, reforzará la capacitación de los docentes y de los profesionales del ámbito de la divulgación, activará la participación del alumnado de forma inclusiva y se implementarán medidas para reducir las brechas de género y sociales en el acceso a programas educativos Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Además, pretende consolidar una red territorial de divulgación con una visión amplia e integradora, e incorporar la cultura científica de forma transversal a todos los entornos educativos.