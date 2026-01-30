Andalucía propone fijar una edad mínima de acceso a redes sociales y mejorar las alertas en protocolos de acoso

Los consejeros María del Carmen Castillo (c), Loles Lopez (d) y José Antonio Nieto (i) en el 'Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: Andalucía Frente al Acoso'. - Esther Lobato - Europa Press

CÓRDOBA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este viernes el impulso del Gobierno regional, en los ámbitos correspondientes, de las propuestas consideradas claves para establecer un nuevo marco que permita erradicar el acoso y el ciberacoso, y que tienen que ver con establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.

Así lo ha expuesto la consejera en las conclusiones de las dos intensas jornadas de ponencias, talleres y debates que han tenido lugar en el marco del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, 'Andalucía frente al Acoso', que ha tenido lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, con la asistencia de cerca de un millar de participantes, y con el cierre institucional por parte del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

En el ámbito educativo, Castillo ha adelantado una medida de refuerzo de las alertas en los protocolos, de tal forma que las denuncias por parte de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas ya en el primer paso a la inspección educativa, con el objetivo de reforzar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación de conflicto se solucione con las actuaciones en el ámbito escolar con la colaboración de las familias.

Igualmente, la Consejería va a estudiar una modificación reglamentaria para que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro por norma, con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar.

Castillo ha explicado que aunque "Andalucía cuenta con un sistema robusto de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes, también es verdad que este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante".

Por ello, el Gobierno andaluz ha decidido "dar un paso al frente con la celebración de este Congreso Nacional, para dar voz a la sociedad civil y liderar esos cambios que aseguren el bienestar de nuestros niños, adolescentes y jóvenes".

Ha incidido en que "se ha puesto de manifiesto que la tecnología, en sí misma, no es un problema, que los centros educativos son probablemente el entorno más seguro y supervisado que existe y que los retos no se limitan sólo al sistema educativo, sino al conjunto de la sociedad". Aún así, "la respuesta educativa tiene que seguir reforzándose, avanzar en enfoques preventivos, reforzar la detección precoz y mejorar la coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios especializados", ha resaltado.

INSPECCIÓN EDUCATIVA Y ENTORNO SEGURO

De esta forma, se ha propuesto integrar de forma más clara la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y evaluación educativa y avanzar en los procesos de desburocratización que faciliten respuestas más ágiles y eficaces ante las situaciones de acoso. "Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento", ha dicho.

También, ve "fundamental garantizar un entorno seguro para las víctimas una vez ya se ha producido el acoso". "Desde los centros se llevan a cabo muchas medidas, involucrando a las familias, mediar, acompañar desde los servicios de orientación y bienestar, y en la mayoría de los casos las acciones de los acosadores cesan y se restaura la convivencia", ha comentado.

No obstante, ha manifestado que "a veces los comportamientos se repiten y los acosadores reinciden, y por eso, también hemos oído que hay que dar pasos en ese sentido". Por ello, "también vamos a estudiar endurecer las consecuencias para los acosadores con el cambio de centro", ha remarcado, para enfatizar que "tenemos el deber de garantizar más y mejor la protección de la víctima".

Igualmente, ha apuntado a "tomar medidas de mayor calado cuando ante los casos de alerta de una situación de acoso el centro educativo no abra el protocolo, que es garantía de seguridad, control, supervisión, de atención psicopedagógica y de acceso a recursos sanitarios".

"Este Congreso es el primer paso y un punto de inflexión, en Andalucía vamos a seguir recorriendo el camino por la convivencia pacífica y contra el acoso, que como ha quedado demostrado es una responsabilidad y un objetivo compartido por toda la sociedad que nos implica a todos", ha expresado Castillo.

FAMILIAS, JÓVENES Y MARCO LEGAL

En esta segunda jornada, la consejera ha estado acompañada por sus homólogos de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, subrayando "la necesidad de un enfoque transversal". "La presencia de Loles López es fundamental porque representa la voz de las familias y de los jóvenes; y la del consejero de Justicia es clave para abordar la seguridad y el marco legal que tanto nos preocupa en el entorno digital", ha explicado Castillo.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destacado que este congreso "es todo un acierto, la lucha contra la violencia digital implica al conjunto de la sociedad". En este sentido, ha incidido en "la importancia de estos encuentros como espacios de trabajo conjunto para buscar soluciones a un problema real que puede llegar a costar vidas".

Asimismo, López ha señalado que "el Gobierno andaluz aborda la violencia digital de manera transversal, poniendo el foco en la educación como pilar fundamental". "La violencia es un virus tan letal como cambiante, que ha mutado y se ha instalado también en el entorno digital", ha afirmado, al tiempo que ha destacado "el trabajo que se realiza en sensibilización y prevención, entre los jóvenes, que son nativos digitales, y también dirigido a las familias, porque la educación empieza en casa y es fundamental que los padres conozcan este entorno".

Y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha señalado "la necesidad de abordar el ciberacoso tanto desde el punto de vista de la víctima como del acosador para que comprenda las consecuencias de sus actos, el daño provocado y reconducir su conducta". Así, ha mostrado una herramienta diseñada por los menores infractores que cumplen medidas judiciales de internamiento en el CIMI El Molino de Almería, que recrea un juicio virtual por acoso escolar para que los jóvenes tomen conciencia.

Al hilo, Nieto ha reconocido que "las nuevas formas de acoso a través de Internet y las redes sociales no están bien tipificadas en la legislación actual", por lo que ha instado a "delimitar mejor este tipo de delitos para poder analizar datos que ayuden a adoptar medidas preventivas y correctoras".

Precisamente, Andalucía ha puesto en marcha el primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa para contar con información actualizada sobre los cambios de perfiles y tipos de delito y adecuar así el trabajo de reeducación que realizan los profesionales del sistema andaluz de Justicia Juvenil, que es un referente por su alta tasa de reinserción en torno al 80%.