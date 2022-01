Arranca la vuelta al cole sin dificultades en ningún centro educativo de la provincia de Huelva

HUELVA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Educación en Huelva ha destacado este lunes que la normalidad ha sido la nota imperante en la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas en la provincia. De este modo, ningún centro ha tenido dificultades para organizar la atención del alumnado en esta misma jornada.

Según ha informado la Delegación, en relación a las bajas de profesorado el día de hoy ha transcurrido con normalidad. Desde primera hora de la mañana desde Educación se han puesto en contacto con los centros de la provincia para evaluar la situación y han resaltado que no hay ningún centro que haya tenido dificultades para organizar la atención del alumnado.

Como han indicado, en la Delegación Territorial están preparados para recurrir a llamamientos manuales, --es decir vía telefónica para llamar a los profesionales que correspondan--, con objeto de cubrir "con celeridad" al profesorado de baja, pero hasta el momento "no va a ser necesario en ningún centro, con lo que las bajas que se están grabando hoy se cubrirán con los dos procesos de Servicios de Información al Profesor Interino (Sipris) de esta semana (martes y jueves)". Se trata de un proceso, el Sipri, que se realiza todas las semanas, de manera que no es algo extraordinario o debido a la sexta ola. No obstante, van a seguir de todas formas atentos a la evolución de este aspecto.