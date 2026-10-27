El aula móvil Steam acerca la robótica y la programación a alumnado de Andújar (Jaén)

Aula móvil Steam a su paso por Andújar - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El aula móvil Steam ha acercado la robótica, la programación y el pensamiento computacional a 85 alumnos del CEIP Isidoro Villaplana. Lo ha hecho a través de actividades prácticas, interactivas y adaptadas a las distintas etapas educativas.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Jaén, Francisco José Solano, ha visitado este centro educativo para conocer esta iniciativa itinerante, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el marco del programa 'Código 4.0 de Andalucía'.

Durante su visita, Solano ha detallado que se trata de una actividad que supone "una excelente oportunidad para que el alumnado se acerque a la tecnología de una manera práctica, dinámica y participativa". Asimismo, ha destacado que este proyecto permite desarrollar "competencias digitales fundamentales para su formación, permitiendo la curiosidad, fomentar la creatividad y acercar la innovación educativa a las aulas".

En su paso por el municipio de Andújar, el aula móvil ha contado con la participación de alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria pertenecientes al CEIP Isidoro Vilaplana y al IES Jándula. La experiencia ha facilitado el acercamiento a estos contenidos tecnológicos mediante talleres y dinámicas adaptados a las necesidades y características de cada grupo de edad.

Esta aula móvil se integra en el Roadshow 'Ctrl+Alt + Futuro', una experiencia itinerante vinculada al programa 'Código 4.0 de Andalucía' que recorre las ocho provincias andaluzas entre el 30 de septiembre y el 25 de noviembre.

Su finalidad es ofrecer a la comunidad educativa un entorno de experimentación para que los estudiantes se familiaricen con herramientas, recursos y aplicaciones tecnológicas, favoreciendo un aprendizaje activo y conectado con los retos de la sociedad digital.

Para llevar a cabo las actividades, el autobús está equipado con recursos audiovisuales e interactivos, tablets, materiales de robótica educativa y una zona específica para la realización de talleres.

Además, incorpora a 'Codex', el asistente virtual del programa, como recurso de apoyo. Las sesiones tienen una duración aproximada de 60 minutos y se adaptan al perfil de los participantes con el propósito de facilitar un acercamiento inclusivo y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación digital.

La actuación se enmarca en el programa 'Código 4.0 de Andalucía', que impulsa la incorporación del pensamiento computacional, la programación, la robótica educativa y el uso profesionalizado de la inteligencia artificial en los centros sostenidos con fondos públicos.

Con ello, la Consejería busca reforzar el aprendizaje práctico de estas competencias y preparar al alumnado para desenvolverse en un entorno tecnológico, fomentando habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, el razonamiento lógico y el trabajo colaborativo.

Tras su paso por Andújar, la próxima parada del aula móvil Steam en la provincia de Jaén está programada para el jueves 29 de octubre en el municipio de Alcalá la Real. En esta localidad, participará el alumnado del CEIP Alonso de Alcalá y del IES Alfonso XI.

El recorrido de este espacio tecnológico continuará por el resto de la comunidad autónoma de Andalucía hasta el próximo 25 de noviembre, conforme al calendario establecido para esta experiencia educativa itinerante que busca extender la cultura digital y las vocaciones científico-tecnológicas entre los escolares andaluces.