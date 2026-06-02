El bailaor Manuel Liñán acerca el flamenco al alumnado del IES Hiponova de Montefrío (Granada)

Archivo - Taller memoria sonora de la Babía. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del IES Hiponova de Montefrío (Granada) compartirá este martes el trabajo desarrollado durante las últimas semanas en el proyecto 'La Memoria de la Mina', una propuesta escénica inspirada en la taranta de Almería y coordinada por la bailaora y coreógrafa Rocío Garrido.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Universo EVA: Flamenco para inspirar, educar y transformar', integrado en el Programa Andaluz de Arte y Educación de las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, coordinado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

La iniciativa, dirigida por la coreógrafa y bailaora Eva Yerbabuena, tiene como objetivo acercar el flamenco al alumnado andaluz como espacio de aprendizaje creativo, cultural y profesional, acercándoles a descubrir tanto su dimensión artística como su potencial como herramienta de desarrollo personal y posible salida laboral.

A través de esta propuesta, el flamenco se convierte en un recurso pedagógico que conecta patrimonio, literatura y creación contemporánea.

El proyecto cuenta con la participación de reconocidos artistas del flamenco como Eva Yerbabuena, La Lupi, María Moreno, Arcángel y Rocío Garrido, quienes trabajan de forma directa con el alumnado en sesiones prácticas y talleres intensivos integrados en el currículo educativo de cada centro.

Estas actividades se desarrollan en coordinación con los equipos docentes y han tenido una duración estimada de entre 10 y 12 semanas en cada centro.

Concretamente, Manuel Liñán, que participa en el IES Hiponova de Montefrío (Granada), ha calificado la experiencia como "muy positiva y necesaria".

Según el bailaor, "los alumnos demandan hablar de emociones y creatividad, y esta iniciativa les brinda esa oportunidad. Se sorprenden de lo que son capaces de crear partiendo de cero, algo que les hace sentirse útiles".

Liñán ha trabajado con estudiantes de entre 12 y 14 años para mostrarles "que la cultura es un derecho para todos y que también tiene capacidad para transformar el mundo".

Asimismo, ha destacado la riqueza cultural del municipio, cuya población procede de diferentes lugares y tradiciones, estableciendo un paralelismo con el propio flamenco, "un arte que se nutre de múltiples influencias y cuya grandeza reside precisamente en esa mezcla".

En esta primera experiencia educativa, el artista ha acercado al alumnado la figura de Federico García Lorca y les ha explicado cómo se construye un proyecto artístico desde sus primeras fases creativas hasta la puesta en escena final.

"En la muestra final, lanzaremos un mensaje de libertad, convivencia y respeto", ha señalado.

El proyecto se desarrolla a lo largo de 2026 en centros educativos de Alcaudete (Jaén), Estepona (Málaga), Montefrío (Granada), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Alhama de Almería (Almería), Castro del Río (Córdoba) y Huelva, con la participación de alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.

En total, más de 250 estudiantes participan directamente en los distintos procesos creativos. A lo largo del programa, el alumnado trabaja la obra y el imaginario de la Generación del 27 desde el lenguaje del flamenco, explorando los vínculos entre poesía, música y danza.

En algunos centros, como el IES Salvador Serrano de Alcaudete o el Hiponova de Montefrío, el trabajo se centra en la figura de Federico García Lorca y su relación con el flamenco.

Cada proyecto culmina con una muestra abierta al público que puede adoptar diferentes formatos: representaciones escénicas, performances, exposiciones o acciones artísticas participativas.

Estas actividades permitirán compartir con la comunidad educativa y el entorno social los resultados del proceso creativo, reforzando el vínculo entre cultura y educación.

El Programa Andaluz de Arte y Educación es una iniciativa impulsada por las consejerías de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.