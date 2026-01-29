Castillo afirma que "para luchar contra el acoso" escolar "tenemos que participar todos"

Castillo (dcha.), durante su participación en el I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital 'Andalucía frente el acoso'. - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves en Córdoba, donde se celebra el I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: 'Andalucía frente el acoso', que organiza su Consejería, ha afirmado que, "para luchar contra el acoso tenemos que participar todos".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Castillo ha destacado, precisamente, el hecho de que "todo el mundo ha querido participar" en este cónclave, señalando que, además, "es la primera vez que se hace un congreso de esta naturaleza en el que hay primero un foro de la sociedad civil".

La consejera ha explicado que "va dirigido a los jóvenes, a las familias" y en el mismo "participan medios de comunicación, redes sociales, representantes de la autoridad judicial y del profesorado, y el propio presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, "porque lo que queremos es decir que, para convivir tenemos que participar todos, y para luchar contra el acoso tenemos que participar todos".

Al congreso, como tal, según ha añadido, "no sólo están llamados los docentes, porque el acoso escolar se produce en los centros educativos" y se detecta en los mismos, sino que también participan "representantes de la Fiscalía de Menores, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sanitarios, de Servicios Sociales y sociólogos", es decir, "personas que, como a nosotros, les preocupan nuestros jóvenes y su futuro", porque, "para luchar contra el acoso tenemos que estar todos, y para convivir en la era digital tenemos que estar todos también".