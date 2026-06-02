Castillo asegura que Andalucía se tiene la mayor oferta de formación profesional pública de la historia

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castilla, atiende a los periodistas en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha asegurado que Andalucía tiene la mayor oferta de formación profesional (FP) pública de la historia, con 200.000 plazas de nuevo ingreso, lo que "significa que todo el que quiera estudiar formación profesional en Andalucía puede hacerlo". "Que hay FP privada, por supuesto, pero no es un problema desde el punto de vista de la solicitud del alumnado", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, ha recordado que el plazo para escolarizarse en formación profesional es del 15 al 30 de junio, que "justo coincide con la finalización de todos los procesos, no solo de bachillerato, sino de la secundaria obligatoria para el grado medio, para los cursos también de especialización".

Asimismo, tras indicar que Andalucía cuenta con 200.000 plazas de nuevo ingreso, ha apuntado que además tiene 36 residencias escolar a disposición del alumno por si quieren cambiar de provincia para estudiar una formación profesional que es la que realmente desea, si es que en su localidad, donde viven, no hay esa oferta.