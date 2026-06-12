El CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo (Córdoba) expone los trabajos del proyecto 'Huellas, surcos y rastros'

Archivo - Alumnos participantes en el proyecto 'Huellas, surcos y rastros'. - JUNTA - Archivo

EL GUIJO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El alumnado del CEIP Virgen de las Cruces del municipio cordobés del El Guijo ha inaugurado una exposición de piezas realizadas dentro del proyecto 'Huellas, surcos y rastros' en el que durante varios meses han trabajado con el artista plástico y escultor Álvaro Albalalejo. En el desarrollo de esta propuesta, que vincula el arte contemporáneo con la paleontología y la conservación y que forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación, han colaborado también Lola Ruiz en fotografía y Ángela López en la coordinación pedagógica.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que Albadalejo se ha centrado en el concepto de vestigio, utilizando la escultura como eje metodológico. Así, ha planteado un acercamiento a las técnicas y procesos escultóricos, tanto ancestrales como contemporáneas, a través de la vinculación con otras disciplinas como la arqueología, la antropología, la conservación y la restauración, centrándose en la importancia del vestigio y la conservación de restos arqueológicos para el estudio del pasado.

La intervención culmina con una muestra expositiva y la transferencia de la metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos) y recursos escultóricos al claustro docente, asegurando la sostenibilidad del impacto a largo plazo.

La metodología que se ha utilizado en estos meses se ha articulado en tres fases principales: comenzó con una fase de exploración mediante un recorrido visual y narrativo sobre fósiles, evolución y animales fabulosos para estimular el imaginario; siguió con la fase de creación, donde el alumnado ha utilizado la técnica de molde y vaciado para fabricar sus propias huellas y fósiles de seres inventados; y ha concluido con la extracción de los "fósiles", emulando la labor arqueológica.

Para ello, han utilizado técnicas de molde y vaciado con pequeños encofrados de madera y arena sobre los que imprimieron huellas y rastros, realizando después vaciados en escayola que dieron forma a piezas inspiradas en seres imaginarios.

Finalmente, la última etapa se ha centrado en la extracción, clasificación y presentación de los 'fósiles', recreando de forma simbólica los procesos propios de la investigación arqueológica y científica.

El resultado de estos meses de trabajo colaborativo puede contemplarse desde este viernes en el centro educativo a través de una visita a la exposición final, que reúne las piezas y dispositivos expositivos creados conjuntamente por el alumnado y los artistas participantes.

A través de este tipo de proyectos, el Programa Andaluz de Arte y Educación favorece el acceso al arte y la cultura de su alumnado, fomenta en los estudiantes la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento de los lenguajes culturales contemporáneos, al tiempo que impulsa valores como la inclusión, la igualdad y la participación, reforzando el papel del arte como herramienta educativa y de transformación social.

PRIMERA EDICIÓN

En esta primera edición, se han seleccionado un total de 22 proyectos artísticos, que se desarrollan a lo largo de 2026 en 37 centros educativos públicos de toda Andalucía, incluyendo actuaciones en centros de zonas rurales, áreas especialmente vulnerables y centros de Educación Especial.

Además, cuentan con una diversidad artística y metodológica que van del flamenco a las artes digitales, artes en vivo (circo, danza, música), poesía y creación literaria, creación audiovisual, memoria oral o proyectos interdisciplinares. La asignación a los centros educativos se ha llevado a cabo en coordinación con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.